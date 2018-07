Perché Patrick Melrose è la serie tv dell’estate

gqitalia

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Era molto atteso il debutto dellatv, in onda da ieri su Sky Atlantic HD. E le aspettative non sono state per nulla deluse, tanto che si aspetta già con ansia il secondo episodio. La sensazione (molto forte) è che sia destinata a diventare latv cult dell’estate. D’altra parte gli ingredienti li ha tutti. Per prima cosa nasce su basi solide: è infatti tratta dalla saga letteraria de I, ciclo di racconti semi-autobiografici di Edward St. Aubyn. Quest’ultima è composta da cinque romanzi: Non importa, Cattive notizie, Speranza, Latte materno e Lieto Fine (in Italia editi da Neri Pozza, per la prima volta nella loro edizione integrale). Non è quindi un caso se lasia composta da altrettanti episodi, dato che ognuno è la trasposizione di un volume. A proposito della trasposizione, bisogna dire che il regista Edward Berger (già ...