Per la multa cancellata Giordana e i manager Gtt meritano il processo

Il Regno Unito ha multato Facebook Per 500mila sterline Per il caso Cambridge Analytica : L’Information Commissioner’s Office, l’ufficio indipendente che nel Regno Unito si occupa di privacy e digitale, ha sanzionato Facebook con una multa da 500mila sterline (565mila euro) per il caso Cambridge Analytica. Secondo l’ICO, Facebook non avrebbe adottato misure sufficienti per The post Il Regno Unito ha multato Facebook per 500mila sterline per il caso Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea - questa volta Per Android : La prossima settimana i rappresentanti delle autorità antitrust nell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles, per essere aggiornati sulle indagini condotte dalla Commissione Europea su Google, accusata di sfruttare Android per diffondere i propri servizi a scapito di quelli della concorrenza. The post Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea, questa volta per Android appeared first on Il Post.

Google rischia una nuova multa salata dall’UE Per le app preinstallate sugli smartphone Android : Stando a quanto è emerso, Google rischia una pesante sanzione da parte dell'Unione Europea che potrebbe raggiungere l'importo di miliardi di dollari L'articolo Google rischia una nuova multa salata dall’UE per le app preinstallate sugli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

TIM positiva dopo stop Tar Lazio a maxi multa Per Golden Power : Moderatamente al rialzo la prestazione di Telecom Italia , che scambia con una variazione percentuale dello 0,61%. Ieri, il Tar del Lazio ha bloccato la maxi multa da 74 milioni che era stata ...

TAR non sospende multa Antitrust su Wind Tre Per fibra ottica : Teleborsa, - Antitrust:Tar,no sospesa multa 4,2 mln Wind per fibra ottica Per Autorità pratica commerciale scorretta per le informazioni ROMA Il TAR ha deciso che non ci sarà alcuna sospensione della ...

Bournemouth - multa di 4 - 75 milioni di sterline Per il FPF inglese : La English Football League ha multato il club inglese per aver violato le norma relative al rispetto dell fair play finanziario inglese. L'articolo Bournemouth, multa di 4,75 milioni di sterline per il FPF inglese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Svolgevano l'attività di noleggiatori senza postazione di salvataggio - scatta la multa Per sei Persone - : I militari della Guardia Costiera di Gallipoli, insieme al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro 2018" , hanno portato a termine un'...

"La donna va penetrata" : multa e inibizione Per Massimo Ferrero : 15 giorni di inibizione e 5 mila euro di multa per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero . Lo ha deciso la Procura Federale della Figc, che ha punito il Massimo dirigente blucerchiato per la ...

Gallipoli - usa pattino di salvataggio Per portare bibite sullo yacht : bagnino multato : Un bagnino è stato multato con tremila euro perchè ha utilizzato il pattino di salvataggio per trasportare bevande su un'imbarcazione ancorata al largo. Stessa sanzione al titolare dello stabilimento ...

Mondiali : multa alla Russia Per uno striscione discriminatorio : La federcalcio russa dovrà pagare 10 mila franchi di multa alla Fifa per via di uno striscione dal contenuto discriminatorio esposto durante la partita fra la Nazionale di casa e l’Uruguay, valida per i gironi di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Lo riportano i media russi. La Fifa non ha specificato il contenuto dello striscione incriminato.L'articolo Mondiali: multa alla Russia per uno striscione discriminatorio ...

Bigiotteria Pericolosa SEQUESTRO E MULTA : Bigiotteria pericolosa. Nei giorni scorsi i vigili urbani di Torino hanno controllato un banco dove hanno sequestrato 476 prodotti oltre ad aver elevato una sanzione. Bigiotteria pericolosa Dunque nei ...