Pensioni | Di Maio | aboliremo le pensioni d' oro

Pensioni d’oro - Di Maio vuole tagliare assegni sopra i 4-5mila euro netti. Inps : “Sono 40mila” : Luigi Di Maio ha annunciato tagli per chi prende una pensione "sopra i 4-5 mila euro netti". Nel mirino ci sarebbero quindi le Pensioni d'oro, che secondo l'Inps in Italia ammontano a circa 40mila. Per il presidente Boeri, la soluzione sta invece nell'anticipare il metodo contributivo, legato a quanto effettivamente versato, a tutti coloro che si trovano sopra i 5 mila euro lordi.Continua a leggere

Formula Letta per Di Maio Come tagliare le Pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...

Pensioni - Di Maio : 'Questa settimana al Senato ddl su riduzione assegni d'oro' : Dovrebbe partire questa settimana dalla commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, presieduta da Nunzia Catalfo, l’iter per il taglio delle Pensioni d’oro. Dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a presentare il disegno di legge per la riduzione degli assegni previdenziali più alti calcolati con il vecchio sistema retributivo. Il condizionale è d’obbligo, ma ad annunciarlo, ...

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia'. L'abolizione ...

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Tagliare le pensioni d'oro e mettere in atto il reddito di cittadinanza prima della fine del 2018. Sono queste le priorità espresse dal ministro del Lavoro e...

Pensioni d'oro - Di Maio fa sul serio : questa settimana ddl al Senato : Teleborsa, - "questa settimana alla Commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d'oro: chi prende Pensioni sopra ai 4-5 mila euro prenderà l'assegno ...

L’annuncio di Di Maio : “Prossima settimana arriva la legge per tagliare le Pensioni d’oro” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia che nella prossima settimana potrebbe approdare in Senato la proposta di legge per tagliare le cosiddette 'pensioni d'oro'. In settimana potrebbero esserci novità anche sui vitalizi e sul nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti.Continua a leggere

Pensioni d'oro - Di Maio : «Questa settimana proposta al Senato» : 'Noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia cambia i tavoli sull'immigrazione ma questo è solo l'antipasto dei tavoli sull'economia. L'altro giorno ci siamo detti chiaramente che non ...