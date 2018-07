Pensioni | Ape sociale 2018 | invio domande entro il 15 luglio

leggioggi

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Data importante in tema. Scadrà il 15il secondo termine per l’delledi riconoscimento dei requisiti per richiedere l’accesso all’Ape. Dopo la prima scadenza del 15 marzo, i potenziali beneficiari che non hanno usufruito della prima finestra temporale, potranno quindi inviare la documentazione all’INPS il prossimo 15se intendono pensionarsi e uscire dal mondo del lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo. Consulta lo speciale su “Pensione anticipata” Si ricorda, che non si tratta comunque dell’ultima scadenza poiché, terminata questa fase, chi intende chiedere l’Apeper ilpotrà ancora farlo purché faccia pervenire sempre all’INPS tutta la documentazione necessarial’ultima scadenza utile che è il 30 novembre. Ma attenzione: in quest’ultimo caso, l’accessostico non è garantito al ...