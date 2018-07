Pd | salario minimo per sfidare il governo | Proposta concreta | basta

Lavoro - il Pd presenta la legge per il salario minimo legale : Un salario minimo legale 'per un'esistenza libera e dignitosa', come recita l'articolo 36 della Costituzione. E' questo il cuore della proposta di legge del Pd presentata oggi in conferenza stampa ...

Pd propone legge per introdurre salario minimo : “Non si può pagare lavoratore meno di 9 euro l’ora” : Il Pd ha presentato una proposta di legge per introdurre il salario minimo orario per tutti i lavoratori che non hanno un contratto collettivo di riferimento. La proposta prevede un minimo orario di 9 euro netti. "Vogliamo un salario che aiuti il sistema ad aumentare il livello dei salari, è una scommessa che valorizza i corpi intermedi", afferma il segretario dem Maurizio Martina.Continua a leggere

Giardinieri rivendicano salario minimo di 4000 franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

salario minimo - Tfr e contributi : come potrebbe essere il contratto per rider : Il tavolo sui rider al Mise ha visto soltanto la 'prima puntata' di quella che si preannuncia una lunga serie di incontri tra sindacati, lavoratori, aziende e il...

Dl Dignità - Martina : “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte - come salario minimo legale” : “Decreto di Dignità? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta propaganda e poca Dignità. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non ...

Decreto dignità - Martina : “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte concrete - come salario minimo legale” : “Decreto di dignità? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta propaganda e poca dignità. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non ...

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

Modello Berlino per Foodora&C salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

Rider - Luigi Di Maio al tavolo con le aziende della Gig Economy : “salario minimo - ferie e assicurazioni per legge” : "Viviamo in un paese in cui molti nostri giovani hanno rinunciato ad avere uno stipendio pur di lavorare. Finora, chi è venuto prima di noi, ha preferito girare la testa dall’altra parte, noi non lo faremo mai", ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo di trattativa con le aziende della Gig Economy, Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Moovenda e Social Food.Continua a leggere

Di Maio - ’dietrofront’ sui Rider/ Il Ministro : "salario minimo e tutele previdenziali punto fermo" : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità Rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Modello Germania per Foodora&C salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...

Di Maio ai rider : "salario minimo e meno precari" : Salario minimo e meno precarietà. Questi gli impegni del neoministro del Lavoro Di Maio che ha incontrato i rider, i lavoratori che si occupano delle consegne a domicilio, definiti "simbolo di una ...

Lavoro : Di Maio - in Italia mai stato fissato livello salario minimo : Roma, 15 giu. (AdnKronos) – “In Italia non è mai stato fissato il livello di un salario minimo”: “sotto un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.Di Maio, evidenzia come in Italia inoltre ci sia anche “un costo del Lavoro più alto che c’è” ...