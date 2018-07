Pd | Delrio | sì a dialogo con M5S | è utile al Paese

Pd : Delrio - dialogo con i 5 Stelle utile al Paese : Renzi non si ricandidi : "Penso che dobbiamo dialogare certamente con i 5 Stelle, perchè questo dialogo è utile al Paese. Con la Lega non ci sono le condizioni per un dialogo vero, sui provvedimenti. Con i 5 Stelle ci potrebbero essere. Ma dipende molto se loro non si schiacciano sulla Lega. Perchè questo è il punto. Questo governo ormai ha un'agenda dettata continuamente dalle esternazioni, dalle promesse di ...