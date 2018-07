Pakistan | attacco suicida a Peshawar | almeno 13 morti

Dodici persone sono morte in un attacco suicida a Peshawar - in Pakistan : Dodici persone sono morte a Peshawar, in Pakistan, in un attentato durante una manifestazione politica del Partito Nazionale Awami (ANP), un partito che si oppone ai Talebani. Cinquanta persone sono rimaste ferite. Tra le persone uccise c’era anche un candidato The post Dodici persone sono morte in un attacco suicida a Peshawar, in Pakistan appeared first on Il Post.