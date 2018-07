Paint per WhatsApp & Messenger permette di creare disegni e scarabocchiare sulle foto

Paint 3D : arriva il supporto per il salvataggio di video e GIF [AGG.1 Pubblico] : [Aggiornakento1 30/06/2018] L’update è adesso disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Paint 3D, l’applicazione di Microsoft dedicata al disegno in 2D e in 3D, si è aggiornata poche ore fa per tutti gli utenti Windows Insider appartenenti al ramo di distribuzione Fast con Skip Ahead abilitato. Novità (V.4.1806.5027) Adesso è possibile salvare un file anche in ...

