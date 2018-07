Padova : Nomisma - crescono compravendite di case - si attenua discesa prezzi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il comparto non residenziale. Gli immobili di impresa continuano a risultare meno performanti rispetto al mercato residenziale, sebbene nel 2017 abbiano registrato un incremento dell’attività transattiva. Le quotazioni degli immobili non residenziali continuano a ridursi,

Padova : Nomisma - crescono compravendite di case - si attenua discesa prezzi : Padova , 11 lug. (AdnKronos) – I segnali incoraggianti che provengono dalla crescita del reddito medio per contribuente che si attesta intorno ai 27.734 euro (in crescita di circa l’1% rispetto all’anno precedente) e dal tasso di occupazione del 63,3% spiegano in parte i segnali di recupero del mercato immobiliare residenziale osservati nel corso del 2017 ‘ è quanto emerge dall’analisi del 2° osservatorio ...

