Operaio muore dopo essere rimasto schiacciato da un blocco di marmo

Un Operaio di 40 anni muore schiacciato da un blocco di marmo : Firenze, 11 lug., askanews, - Un operaio di 40 anni è morto a Marina di Carrara, schiacciato da un blocco di marmo. L'incidente è avvenuto in un deposito. La vittima era un gruista della Fc Autogru. ...

Milano - Operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale : stava allestendo una mostra : Tragedia al Palazzo Reale di Milano dove un operaio di 69 anni è morto cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all'interno di una sala. L'incidente è avvenuto intorno alle ...

Incidente a Palazzo Reale - muore Operaio : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’Incidente è avvenuto intorno alle 11.45. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo dopo ...

Infortuni : Operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano (2) : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – L’uomo era impegnato nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antInfortuni della procura e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli Infortuni sul lavoro.Le indagini ...

Infortuni : Operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

Milano - Operaio 70enne cade e muore : 14.07 Un operaio è morto a Milano, cadendo da un'impalcatura mentre lavorava all'allestimento di una mostra a Palazzo Reale. L'uomo, di 70 anni, è caduto da un'altezza di 4-5 metri e ha battuto violentemente la testa: è morto poco dopo l' arrivo in ospedale. Da chiarire se all'origine della caduta ci sia stato un malore, che ha fatto perdere l'equilibrio all'uomo.

Roma - Operaio cinquantenne cade dal tetto di una betoniera e muore : Non vedendo rincasare il padre una ragazza di 25 anni di Riano, vicino Roma, è andata a cercarlo in piena notte nell'azienda per cui lavorava come autista di mezzi pesanti e l'ha trovato morto nel ...

Operaio muore a Lamezia dopo essere precipitato da abitazione - solidarietà Cisl : 'Piena solidarietà viene espressa dalla Cisl alla famiglia del lavoratore morto oggi a Lamezia Terme a seguito della caduta da un'impalcatura in un cantiere'. Inizia così la nota del segretario ...