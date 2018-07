Omicidio Nadia Orlando | oggi la sentenza Francesco Mazzega | il fidanzato reo-confesso

Omicidio Nadia Orlando : chiesti 30 anni per Francesco Mazzega/ Uccise la fidanzata e vagò con il corpo in auto : Omicidio Nadia Orlando: pm ha chiesto 30 anni di reclusione per Francesco Mazzega, l'assassino reo confesso della 21enne. vagò per ore con il suo cadavere in auto prima di costituirsi.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:24:00 GMT)