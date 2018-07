Nuovi dazi Usa contro la Cina per 200 mld dollari | ora si teme la risposta di Pechino E

I Nuovi dazi di Trump fanno crollare le Borse cinesi : I nuovi dazi fanno crollare le Borse cinesi. Arriva un altro round di dazi dell’America di Donald Trump contro la Cina. Nella notte l’annuncio di un aumento del 10 per cento delle tariffe su beni per complessivi 200 miliardi di dollari, cifra che equivale a quasi tutto l’export di Pechino verso Wash

Entrai in vigore i Nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi : Dalla mezzanotte e un minuto (le 6.01 in Italia) sono gli Stati Uniti hanno lanciato "la più grande guerra commerciale della storia economica" (come l'ha definita il ministero del Commercio di Pechino) con l"introduzione di nuovi dazi al 25% su 34 miliardi di dollari di merci importate dalla Cina. Pechino ha subito risposto applicando le annunciate "necessarie contromisure" a quello che definisce un atto di "bullismo commerciale". Il presidente ...

Trump : "Nuovi dazi contro la Cina - per 200 miliardi" : Il presidente americano Donald Trump è pronto a imporre nuovi Dazi sui prodotti provenienti dalla Cina, per un valore di 200 miliardi di dollari.Lo scorso venerdì, Trump aveva approvato i piani per applicare tariffe del valore di 50 miliardi sulle importazioni dalla Cina. L'obiettivo era quello di "incoraggiare a cambiare le pratiche scorrette" perseguite da Pechino su tecnologia e innovazione.E la Cina, dopo l'annuncio della Casa Bianca, aveva ...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : Nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix Canada quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva localita' sulle ...

