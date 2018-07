Non una di meno | un manifesto antisessismo per aprire un dibattito nel rap italiano

Alena Seredova - frecciata a Buffon : «Non è bello per un bimbo vedere nel letto una donna che Non è la mamma» : CORTINA ? Alena Seredova, ex di Gigi Buffon e attuale compagnia del manager Alessandro Nasi si confida con Alfonso Signorini, direttore di ?Chi?, sulla sua vita dopo la...

Luigi Di Maio : “Il governo Non ha alcuna intenzione di portare l’Italia fuori dall’Euro” : Ospite a Omnibus La7, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio smentisce categoricamente ogni ipotesi di uscita dell'Italia dall'Euro. Proseguendo, Di Maio ha anche affrontato la questione della nave Diciotti dicendosi in disaccordo con il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Se si tratta di una nave italiana intervenuta in una situazione che dovremo chiarire bisogna dare seguito e farla sbarcare. Non è immaginabile che noi chiudiamo i porti ad ...

[L'inchiesta] La sanità è una montagna di soldi e potere. Otto scandali dove il malato Non conta nulla : "Mia figlia senza voler essere…mia figlia…è dieci volte più brava, e poi dico io i nostri figli, tu immagina quando aggiusto le cose nei concorsi e se capita a mia figlia? Che pur essendo più brava di…...

Alena Seredova : "Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che Non è la mamma..." : Il matrimonio con Gianluigi Buffon, il portierone della nazionale azzurra e passato al Paris Saint-Germain dopo diciassette anni trascorsi a difendere la porta della Juventus, è terminato da tempo ma l'amarezza di Alena Seredova, leggendo le sue dichiarazioni, è ancora tangibile.La modella e showgirl di origine ceca, che è stata insieme a Buffon complessivamente dal 2005 al 2014 e da cui ha avuto due figli Louis Thomas, nato nel 2007, e ...

La libertà di Liu Xia è una vittoria idealista della Merkel - ma Non solo : Roma. Il governo cinese ha consentito a Liu Xia, moglie del dissidente politico Liu Xiaobo e prigioniera politica lei stessa, di lasciare il paese e andare in Germania, dopo otto anni di arresti domiciliari, isolamento e umiliazioni. Liu Xia era stata arrestata il 10 ottobre del 2010: due giorni pri

Fortuna - Unicusano - : 'No allarmismi - Non ci sono elementi per crisi' : Ha ribadito il termine del quantitative easing di fine anno, ma ha confermato che la politica monetaria della Banca centrale europea rimarra' espansiva per sostenere famiglie e imprese. Ha anche ...

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo 'La xylella Non è una fake news' : E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, a ...

Video di Nadia Toffa ad una sfilata di costumi : “Sto molto bene e Non vedo l’ora di fare il bagno” : Il primo Video di Nadia Toffa non arriva dalla tv, almeno non in parte. La bella iena ha finalmente fatto la sua prima uscita pubblica dopo settimane di silenzio e di riposo, lo stesso alla quale i medici l'hanno costretta proprio la scorsa primavera spingendola ad annullare il ritorno in tv, a Le Iene, e dire no all'ospitata ad Amici 17. Fatto sta che adesso Nadia Toffa è tornata a sorridere anche in pubblico e dopo le foto postate su ...

“Diana si vergognerebbe”. Meghan Markle massacrata. L’insulto choc sconvolge. E la cosa peggiore è che Non arriva da una persona qualunque. Momentaccio : Che la famiglia di Meghan Markle sia una famiglia un po’ particolare, lo sapevamo già. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Harry e Meghan, la vita familiare di Meghan è venuta a galla. Ma è stato nel periodo di Natale, quando Harry ha espresso ai microfoni di BBC Radio 4 la sua gioia nel trascorrere il Natale con la sua amata offrendole tutto l’affetto che “non ha mai avuto”, che è scoppiato il caos. ...

Leo contro CR7 - due fenomeni ed una rivalità che Non finirà mai : ... in un libro di quasi 800 pagine che sembra l'ultimo atto, quello definitivo, per spiegare l'infinita rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo , i due più forti calciatori al mondo nel Terzo Millennio. ...

Moavero : soli Non si va da nessuna parte : 14.18 "Difficile immaginare che un Paese possa da solo affrontare il futuro a prescindere dal resto della comunità internazionale e ciò vale a maggior ragione per l'Italia". Così al Senato il ministro degli Esteri Moavero. "Da soli non possiamo andare molto lontani, naturalmente l'imperativo è farci valere" La Nato è un "punto di riferimento" per l'Italia,"ci si chiede di contribuire maggiormente, è un impegno che dovremo affrontare". Infine: ...