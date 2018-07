NO I MONDIALI NO! Truffe e scommesse nella Stangata che non annoia mai

MONDIALI 2018 : Francia - hai la Coppa del Mondo in mano! Super-favoriti - strada spianata senza il Brasile! : Ora la Francia è la grande favorita per conquistare i Mondiali 2018 di calcio. I Galletti sembrano essere lanciatissimi verso il trofeo dopo la clamorosa eliminazione del Brasile, sulla carta la grande avversaria dei transalpini e invece crollato sotto i colpi di uno scatenato Belgio, sempre più rivelazione di questa rassegna iridata (ma stiamo comunque parlando della seconda squadra del tanto bistrattato ranking FIFA). La compagine guidata da ...

NO I MONDIALI NO!/ L'amicizia tra avversari mostrata da Alberto Sordi e David Niven : Alberto Sordi, David Niven e un cast internazionale sono i protagonisti del film "I due nemici" (1961). A tema c'è il rapporto tra soldati in guerra su fronti avversi. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Diretta/ Brasile Messico MONDIALI 2018 (risultato finale 2-0) streaming video e tv : la chiude Firmino! : Diretta Brasile Messico, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleçao sfida la Tricolor in un affascinante ottavo di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:42:00 GMT)

MONDIALI Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...

NO I MONDIALI NO!/ Quell'invito a cena che mette in ridicolo i grandi detective : "Invito a cena con delitto" (1976) è una parodia dei film e dei libri, gialli e noir, ma al tempo stesso una pellicola grottesca, surreale con una comicità irripetibile. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 06:11:00 GMT)

MONDIALI Russia 2018 - fischi assordanti per Belgio ed Inghilterra : spettacolo indegno! : Belgio ed Inghilterra davvero vergognose e fischiate dai loro stessi tifosi alla fine di un primo tempo scandaloso, non all’altezza di un Mondiale Belgio ed Inghilterra stanno dando vita ad una non partita. Una gara non degna dei Mondiali di calcio, tanto che i tifosi che hanno pagato a caro prezzo i biglietti per la gara, hanno sonoramente fischiato le due squadre a fine primo tempo. I due Ct hanno effettuato un turnover totale, con ...

Diretta/ Giappone-Polonia MONDIALI 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : le due squadre si studiano! : Diretta Giappone Polonia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale del Sol Levante ad un passo dagli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Pagelle Germania-Corea del Sud - MONDIALI 2018 : 0-2. Kim Young-Gwon e Son Heung-Min mandano i tedeschi all’inferno! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA L’incredibile è avvenuto! La Germania è fuori dai Mondiali! La squadra del CT Loew perde 2-0 contro una Corea del Sud coriacea e generosa che voleva chiudere in maniera dignitosa, e ci riesce. I campioni del mondo in carica giocano un primo tempo davvero sotto tono, mentre nella ripresa si svegliano tardi, attaccando alla disperata e, quasi mai, in maniera corale. Di occasioni vere e proprio ...

DIRETTA/ Messico-Svezia MONDIALI 2018 (risultato live 0-3) streaming video e tv : I gialloblu dilagano! : DIRETTA Messico Svezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nessuna delle due è ancora qualificata agli ottavi, alla Tricolor basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:31:00 GMT)

NO I MONDIALI NO!/ Quella bella lezione di "onestà" di Totò e Peppino valida ancora oggi : Sceneggiato da Age e Scarpelli e diretto da Camillo Mastrocinque, "La banda degli onesti", uscito nel 1956, è una commedia divertente da collezione. Utile da rivedere. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:12:00 GMT)

DIRETTA/ Serbia-Svizzera MONDIALI 2018 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Mitrovic subito a segno! : DIRETTA Serbia Svizzera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella partita nel gruppo E ai Mondiali 2018, i balcanici vogliono prendersi gli ottavi(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Diretta/ Francia Perù MONDIALI 2018 (risultato live 1-0) streaming video e tv : Palo colpito da Aquino! : Diretta Francia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo l'esordio vincente ai Mondiali 2018, i Bleus affrontano la nazionale andina(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:05:00 GMT)

MONDIALI Russia 2018 - la Francia vince ma non convince affatto : il fantasma Pogba e le scelte di Deschamps nel mirino! : Una Francia non all’altezza del proprio blasone all’esordio a Russia 2018, il Mondiale della compagine transalpina parte tra le critiche La Francia ha deluso, anche molto. Quest’oggi i “galletti” hanno esordito a Russia 2018 contro l’Australia, in una gara davvero pessima, nonostante la vittoria per 2-1. Deludente la prestazione nel complesso, ma scendendo nello specifico sono state molte le cose che non hanno ...

Portogallo - 'wags' e sexy tifose MONDIALI : tutte per Cristiano! : Il Portogallo campione d'Europa sarà trascinato ai Mondiali di Russia anche dalle sue bellissime tifose, come la supermodella Sara Sampaio, e dalle compagne dei calciatori della nazionale lusitana, ...