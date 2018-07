Nissan GT-R50 by Italdesign debutta al Goodwood Festival of Speed 2018

Nissan GT-R50 by Italdesign - la supercar da 900mila euro : Una supercar per celebrare la grandezza di Nissan e Italdesign. Nasce da qui il progetto GT-R50, una collaborazione italo-giapponese che arriva a cavallo di un doppio cinquantesimo anniversario: l’azienda fondata a Torino da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani nel 1968 e quello della sportiva coupé, il cui primo modello è targato 1969. Al Festival della Velocità di Goodwood, uno dei circuiti inglesi più noti per motociclismo e automobilismo, ...

Nissan GT-R50 - il prototipo da 900mila euro pronto al grande debutto a Goodwood [GALLERY] : Dalla collaborazione tra Nissan e Italdesign nasce un prototipo GT-R in edizione limitata, dal prezzo stimato di 900.000€ Nissan GT-R50 by Italdesign farà il suo debutto mondiale il 12 luglio, in occasione del Goodwood Festival of Speed a Chichester (Inghilterra). Frutto della prima collaborazione in assoluto tra Nissan e Italdesign, il prototipo GT-R50 che sarà presentato a Goodwood potrebbe diventare il punto di partenza per una serie ...

