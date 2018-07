Ninja Morning | il buongiorno di mercoledì 11 luglio 2018

ninjamarketing

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Apple 'Dieci anni fa l' App Store ha iniziato una rivoluzione che ha cambiato il nostro mondo. Per centinaia di milioni di persone, in tanti modi, la vita è migliore perché 'c'è un'app per tutto'': così l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha ricordato ieri su Twitter il lancio ...