Nel regno di Margherita

La donna uccisa dal novichok Nel regno Unito era entrata in contatto col recipiente che conteneva il nervino : Dawn Sturgess, la donna morta in seguito a un avvelenamento da novichok, lo stesso agente nervino usato lo scorso marzo nel tentato assassinio dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, è stata esposta a una grande quantità della sostanza, compatibile The post La donna uccisa dal novichok nel Regno Unito era entrata in contatto col recipiente che conteneva il nervino appeared first on Il Post.

Morbillo - boom di casi Nel regno Unito. Il Times attacca Lega e M5S sui vaccini : La stampa inglese contro Lega e M5S sui vaccini. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che...

Nel regno Unito 40 scuole vietano le gonne : "Solo divise unisex" : Le uniformi che tanto hanno contribuito a rendere famose nel mondo le scuole britanniche dovranno essere rigorosamente ' gender free ': prive cioè di qualsiasi connotazione di genere. Camicia e ...

Hyrule Warriors The definitive Edition : le mille battaglie Nel regno di Zelda - : La sensazione di onnipotenza è assicurata! La particolarità di Hyrule Warriors è l'ambientazione: invece di essere ambientati in un mondo fantasy a se stante, oppure in quello di Ken il Guerriero o ...

Regno Unito - bambina di 15 mesi morta Nel 2016 : la causa forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle Regno Unito, nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Brexit - fuga dal Regno Unito : 12.994 cittadini britannici hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese UE Nel 2017 : Nel timore delle conseguenze della Brexit, ben 12.994 cittadini britannici nel 2017 hanno scelto di acquisire la nazionalità di un altro Paese dell’Unione Europea: lo ha reso noto la BBC. Le nazionalità consentono di mantenere e trasferire ai figli i diritti legati all’appartenenza all’UE (viaggiare, lavorare e vivere liberamente in uno dei Paesi dell’Unione). Nel 2016 i cittadini britannici a fare questa scelta sono ...

Regno Unito - morì Nel 2017 per allergia allo yogurt Nel kebab : multata titolare del locale : Uccisa dalle tracce di yogurt contenute nel kebab, ma soprattutto dalla mancanza di informazione. Se avesse saputo che il suo pasto conteva un ingrediente 'pericoloso', Chloe Gilbert, inglese di soli 15 anni, oggi sarebbe ancora viva. Invece la giovanissima, che soffriva di asma ed era allergica a latte e latticini, è stata stroncata da un grave choc anafilattico. Si era sentita male dopo aver mangiato una porzione del tipico preparato ...

Honor 7S sbarca Nel regno Unito a 100 sterline : Dopo essere sbarcato in Italia a 119 euro, Honor 7S è pronto per il suo esordio anche sul mercato inglese, ove sarà disponibile a 100 sterline L'articolo Honor 7S sbarca nel Regno Unito a 100 sterline proviene da TuttoAndroid.

