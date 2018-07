NBA – Stephenson ‘spiazzato’ da LeBron James | “pazzesco essere in squadra con lui Quando

sportfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Lancecompagno di, una possibilità che ha spiazzato la stessa guardia ex Pacers: dopo la chiamata ‘spiazzante’ del Re gli screzi del passato sono alle spalle I Los Angeles Lakers sono stati una delle franchigie più attive sul mercato NBA. Nella Città degli Angeli è arrivato prima, e successivamente, l’arrivo del Re ha fatto da ‘calamita’ per tanti altri giocatori. Fra gli acquisti passati più sottotraccia c’è stato quello di Lance, un giocatore che conha avuto diversi screzi in passato: indimenticabile il soffio nell’orecchio ai tempi di Miami, ma anche la battaglia di nervi nel primo turno dei Playoff di quest’anno fra Cavs e Pacers. Tutto ciò però riguarda il passato, oggiè pronto ad aiutarein ogni modo: “uh, effettivamente è davvero divertente che ...