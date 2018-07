NBA | Los Angeles Lakers | pizza gratis per tutti | ma LeBron non arriva

NBA - ora è ufficiale : LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers : Dopo i proclami, la sorpresa e i tantissimi commenti, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di LeBron James ai Lakers. Il primo scatto del n°23 indossando una maglia giallo-viola, in un'...

NBA – Haters gonna hate! Imbrattato il murales di LeBron James a Los Angeles [FOTO] : Imbrattato il murales di LeBron James a Los Angeles: lo splendido lavoro artistico sui muri della città è stato vandalizzato da alcuni Haters Haters gonna hate, è il caso di dirlo. L’arrivo di LeBron James è stato celebrato a gran voce in tutta Los Angeles, da tutti… o quasi. Mentre sui muri della città veniva realizzato uno splendido murales, a tinte giallo-viola, sul nuovo Re di Los Angeles, qualcuno deve essere scoppiato ...

Mercato NBA : Kawhi Leonard sogna Los Angeles - ma non i Lakers : Spesso, presi dalle notizie di Mercato, dai capovolgimenti di fronte e dai colpi sensazionali della free agency, si perde di vista uno dei tasselli fondamentali che portano a termine le trattative, ...

NBA : LeBron James riporterà i Los Angeles Lakers al titolo... da solo? : ... perchè su di lui grava una spada di damocle che riguarda la sua salute nel medio periodo, ma se c'è una certezza è che bancare contro LeBron James è sempre uno sport piuttosto rischioso e ora che ...

Mercato NBA – Rajon Rondo ai Los Angeles Lakers : i dettagli dell’affare : Rajon Rondo è ufficialmente un giocatore dei Los Angeles Lakers: l’ex Pelicans ha firmato un contratto da 9 milioni per la stagione 2018/2019 La firma di LeBron James con i Los Angeles Lakers ha dato il via al Mercato NBA. L’effetto domino provocato dal ‘Re’ ha dato la scossa. Prima Stephenson, poi McGee, hanno deciso di accordarsi al minimo con la franchigia losangelina, accettando di sposare la causa del numero ...

NBA - LeBron in vacanza dopo la firma con i Los Angeles Lakers : è a Positano : Prima la firma, poi la vacanza: LeBron James è in Italia. Secondo TMZ , dopo aver firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari complessivi con i Los Angeles Lakers, l'ex stella dei Cavs è a ...

NBA - Los Angeles Lakers : tutti pazzi per 'la 23' - la maglia di LeBron è già sold out : è da sempre uno dei posti più cool e alla moda dell'intero mondo NBA, vantando una platea di stelle che spesso vale il prezzo del biglietto più dello spettacolo proposto sul parquet. Con LeBron James ...

LeBron James ai Los Angeles Lakers. I dettagli del colpo di mercato in NBA : Il 'Re' firmerà con i gialloviola un contratto quadriennale da 154 milioni. Il benvenuto di Ibrahimovic: "Ora Los Angeles ha un Dio e un Re"

NBA - i Los Angeles Lakers hanno in mente un quintetto da sogno : altri due big per puntare al titolo! : Los Angeles Lakers alle prese con diverse trade finalizzate al rafforzamento della squadra, dopo l’arrivo di LeBron James si scatenerà il caos I Los Angeles Lakers sono pronti a prendersi lo scettro del mercato NBA. A dire il vero, potrebbe bastare già la firma di LeBron James per vincere questo “premio”, ma il titolo che hanno in mente di portare a casa i Lakers è un altro, ben più ambizioso. Per ottenere questo ...

NBA - LeBron James ai Los Angeles Lakers per 153 - 3 milioni di dollari : King James è un giocatore dei Los Angeles Lakers. Colpo di mercato sismico, che dice la volontà dei Lakers di tornare protagonisti in Nba. A suon di 153,3 milioni di dollari, tanti ce ne sono voluti per portare LeBron James in California alla corte di Magic Johnson, il plenipotenziario dei gialloviola impegnato a rinnovare i fasti dei bei tempi andati, anche recenti con Kobe Bryant e Shaq O’Neil. “Il quattro volte mvp, il tre volte Mvp ...

