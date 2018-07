: Nave Diciotto:in attesa porto di sbarco - TelevideoRai101 : Nave Diciotto:in attesa porto di sbarco - bbuddismo : #Salvini “Stop a navi italiane se soccorsi vicini Libia”. #DiMaio 'Inimmaginabile chiudere i porti a nave italiana'… - agostefi55 : Cacciatorpedinierespmmergibile nave #Diciotto di FINCANTIERI -

Non si è ancora sbloccata la situazione per laDiciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti (58 uomini,3 donne e sei minori) recuperati dal rimorchiatore Vos Thalassa su un barchino che stava affondando nei pressi delle piattaforme petrolifere offshore di fronte alle coste libiche. La Diciotti, che nella notte ha proseguito la navigazione verso nord, non ha al momento ricevuto l'indicazione deldidal Viminale per l'opposizione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.(Di mercoledì 11 luglio 2018)