Nave Diciotti è ancora senza porto Di Maio | Inimmaginabile chiudere a navi

Migranti - Viminale blocca Nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti - è scontro nel governo : Salvini vorrebbe negare l’approdo alla Nave Diciotti - Toninelli lo smentisce : Di nuovo scontro nel governo giallo-blu e questa volta la questione Migranti è al centro del dibattito tra i ministri Salvini e Toninelli. In mattinata, Matteo Salvini ha cercato di negare lo sbarco dei 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia Costiera Italiana ma è stato immediatamente bloccato dal collega Toninelli. Al momento, però, il Viminale non ha ancora indicato un porto d'approdo.Continua a leggere

Migranti salvati - Toninelli : 'Nave Diciotti in Italia entro 15 ore' : "La nave Diciotti" con a bordo i 67 Migranti trasferiti dal rimorchiatore Vos Thalassa "è in arrivo in Italia entro 10-15 ore". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ...

Migranti : Toninelli - Nave Diciotti attraccherà tra 10-15 ore : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che era stata inizialmente raggiunta dall’insolito altolà del Viminale per attraccare nei porti italiani, “attraccherà tra 10-15 ore”. Lo assicura il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, al termine del vertice sui Migranti a Palazzo Chigi. L'articolo Migranti: Toninelli, nave Diciotti attraccherà tra 10-15 ore ...

MIGRANTI - SALVINI : CHIUDE I PORTI ALLE NAVI ITALIANE/ Ammutinamento Thalassa : Nave Diciotti sbarca in Italia : Vos Thalassa, MIGRANTI trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: guardia costiera Italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:39:00 GMT)

VOS THALASSA - MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI/ Ira Salvini : “nessuna Nave aiuti i trafficanti di uomini” : Vos THALASSA, MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI. Ultime notizie: guardia costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:16:00 GMT)

Migranti Vos Thalassa su Nave Diciotti : "Equipaggio era in pericolo" | : Secondo il ministro Toninelli, la guardia costiera sarebbe intervenuta perché le persone recuperate dall'incrociatore in acque di competenza libica stavano mettendo a rischio i marinai. Saranno ...

Migranti - Viminale blocca Nave italiana Vos Thalassa con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera : Il nuovo caso della Vos Thalassa , la nave italiana che ha soccorso 66 Migranti in acque libiche, tiene banco nel governo. Il Viminale ha detto no all'approdo in Italia del rimorchiatore solitamente a ...

Migranti Vos Thalassa su Nave Diciotti. Viminale : non in Italia - : L'imbarcazione privata ha recuperato una sessantina di persone in acque di competenza libica e il ministero dell'Interno non ha dato l'autorizzazione ad avvicinarsi ai porti Italiani. Migranti ...

Migranti Vos Thalassa su Nave Diciotti. Viminale : non in Italia : Migranti Vos Thalassa su nave Diciotti. Viminale: non in Italia L’imbarcazione privata ha recuperato una sessantina di persone in acque di competenza libica e il ministero dell’Interno non ha dato l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti Italiani. Migranti trasferiti su nave della guardia costiera. Viminale: posizione “non ...

Migranti da Nave Thalassa alla Diciotti : 8.55 E'un caso la vicenda della nave privata Vos Thalassa intervenuta ieri sera in acque libiche per recuperare 66 Migranti.Dal Viminale si apprende che "ha anticipato l'intervento della Guardia Costiera libica che era già stata allertata. Era più lontata dei libici che stavano intervenendo". Dal ministero dell'Interno:no accesso in nostri porti Poi fonti del Viminale hanno riferito che i Migranti sono stati trasbordati sulla nave della ...

Ragusa - la Nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Continua a leggere L'articolo Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati proviene da NewsGo.