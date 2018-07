Nato Trump | Germania prigioniera della Russia | aumenti spesa per la difesa

Vertice Nato - Trump : sull’energia la Germania è “prigioniera” della Russia : «La Germania è ostaggio della Russia». A lanciare questa accusa è stato il presidente americano Trump, durante la colazione di lavoro con il segretario generale della Nato Stoltenberg, con cui ha aperto il Vertice dell’Alleanza in programma oggi e domani nella capitale belga....

Donald Trump al vertice Nato ha già scelto il suo nemico : Donald Trump arrivato in Europa per il vertice Nato ha già scelto il suo nemico, ovvero la Germania di Angela Merkel. "La Germania è prigioniera della Russia sull'energia - ha detto al bilaterale con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg - e poi noi dovremmo proteggerla dalla Russia, ce lo spieghi"."Ci sono paesi come la Polonia - ha aggiunto Trump - che invece non accetterebbero il gas russo perché sarebbero ...

Trump chiede più soldi all'Ue Nel mirino Merkel - Orban e Praga "A rischio l'esistenza della Nato" : Il presidente Usa chiede più investimenti dall'Ue o minaccia di non riaffermare l'impegno nella difesa collettiva. Nel mirino di Trump soprattutto Merkel, Orban e la Repubblica Ceca Segui su affaritaliani.it

Trump al vertice Nato : "Sarà più semplice l'incontro con Putin" : Tra il vertice Nato a Bruxelles e la visita nella travagliata Gran Bretagna della Brexit, l'incontro con Vladimir Putin potrebbe essere il momento 'più semplice' del viaggio in Europa. Il presidente ...

Nato - Trump : “Alleati inadempienti - rimborseranno Usa” : Nato, Trump: “Alleati inadempienti, rimborseranno Usa” Nato, Trump: “Alleati inadempienti, rimborseranno Usa” Continua a leggere L'articolo Nato, Trump: “Alleati inadempienti, rimborseranno Usa” proviene da NewsGo.

Al vertice Nato di oggi tutti gli occhi sono puntati su Trump : Lo stesso Trump ha promesso più volte di spazzare via il terrorismo dal mondo occidentale. L'allargamento della Nato eèun altro dossier sul tavolo, con la Macedonia, che - dopo la soluzione della ...

Nato - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Nato - Trump contro alleati : "Inadempienti rimborseranno Usa"/ "Morosi da anni" : la replica di Tusk : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Trump : chi non paga Nato rimborsi Usa : 22.37 Ci sono Paesi morosi che non versano alla Nato il 2% del loro Pil (Prodotto interno lordo), che già è una somma bassa,come compromesso per essere difesi da noi. Rimborseranno gli Usa?. Così il Presidente Usa, Trump, dall'Air Force One poco prima dell'atterraggio a Bruxelles alla vigilia del vertice Nato E aggiunge: "L'Ue rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa (il deficit commerciale degli ...

Trump - Ue ci impedisce fare affari e noi paghiamo Nato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump - Ue ci impedisce fare affari e noi paghiamo Nato : Donald Trump sollecita anche il rimborso agli Usa dei mancati pagamenti di molti Paesi alla Nato. "Molti Paesi nella Nato, che siamo chiamati a difendere, non solo sono sotto il loro attuale impegno ...

Rinascita o inizio della fine : a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della Nato : Più sancire un "nuovo inizio", può scandire l'"inizio della fine". La fine dell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a Bruxelles, successivamente ad Helsinki. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald Trump. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e ...

Due incontri cruciali per Trump C'è un accordo segreto con Putin Si decide il futuro della Nato : Si avvicinano due importanti incontri per il Presidente Usa Donald Trump: quello con i vertici Nato l’11 e il 12 luglio a Bruxelles e quello con Vladimir Putin, previsto ad Helsinki per il 16 sempre dello stesso mese. Segui su affaritaliani.it

Donald Trump : "Il vertice con Putin? Forse più facile di quello Nato e del faccia a faccia con May" : L'incontro con Vladimir Putin "potrebbe essere il più facile" tra il vertice Nato e il faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti prima della sua partenza per l'Europa.Trump, prima della partenza per l'Europa, ha affermato: "Non posso dire ora" se Vladimir Putin è un amico o un nemico: "è un competitor. Ritengo che andare d'accordo con la Russia e con le Cina ...