Nato | Trump | “Alleati inadempienti | rimborseranno Usa”

Al vertice Nato di oggi tutti gli occhi sono puntati su Trump : Lo stesso Trump ha promesso più volte di spazzare via il terrorismo dal mondo occidentale. L'allargamento della Nato eèun altro dossier sul tavolo, con la Macedonia, che - dopo la soluzione della ...

Trump : chi non paga Nato rimborsi Usa : 22.37 Ci sono Paesi morosi che non versano alla Nato il 2% del loro Pil (Prodotto interno lordo), che già è una somma bassa,come compromesso per essere difesi da noi. Rimborseranno gli Usa?. Così il Presidente Usa, Trump, dall'Air Force One poco prima dell'atterraggio a Bruxelles alla vigilia del vertice Nato E aggiunge: "L'Ue rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa (il deficit commerciale degli ...

Trump - Ue ci impedisce fare affari e noi paghiamo Nato : Donald Trump sollecita anche il rimborso agli Usa dei mancati pagamenti di molti Paesi alla Nato. "Molti Paesi nella Nato, che siamo chiamati a difendere, non solo sono sotto il loro attuale impegno ...

Rinascita o inizio della fine : a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della Nato : Più sancire un "nuovo inizio", può scandire l'"inizio della fine". La fine dell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a Bruxelles, successivamente ad Helsinki. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald Trump. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e ...

Donald Trump : "Il vertice con Putin? Forse più facile di quello Nato e del faccia a faccia con May" : L'incontro con Vladimir Putin "potrebbe essere il più facile" tra il vertice Nato e il faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti prima della sua partenza per l'Europa.Trump, prima della partenza per l'Europa, ha affermato: "Non posso dire ora" se Vladimir Putin è un amico o un nemico: "è un competitor. Ritengo che andare d'accordo con la Russia e con le Cina ...

Chi finanzia la Nato e perché Trump chiede agli alleati di pagare di più : Alla vigilia del vertice annuale dell’Alleanza atlantica il barometro delle relazioni tra i due lati dell'Oceano atlantico non potrebbe segnalare un clima più tempestoso. L’America di Trump chiede agl ialleati di aumentare le spese per la difesa: nel mirino è soprattutto la Germania di Angela Merkel...

Spese per la Difesa - Trump contro gli alleati Nato a due giorni dal summit : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Cosa aspettarsi da Trump negli incontri con la Nato e Putin : A Bruxelles e a Mosca diventerà più chiaro se è possibile ostacolare il tentativo di Trump di smantellare le basi dell’attuale sistema di governo mondiale. Leggi