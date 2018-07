Nastro Azzurro promuove un innovativo Silent Disco Party

Vela – Trofeo Nastro Azzurro : “Dumbo Vit” si aggiudica la 67ª edizione : Il Melges 32 “Dumbo Vit” di Alessandro Lotto vince a Riva del Garda la 67^ Nastro Azzurro Due fantastiche giornate di sole e vento hanno offerto condizioni perfette per le regate d’altura in programma alla Fraglia Vela Riva nel week end: in abbinata si sono svolti infatti il Trofeo Rothoblass disputato sabato con tre prove a bastone e il Trofeo Nastro Azzurro con la lunga di domenica. Due eventi complementari, che hanno ...

Ecco la nuova Nastro Azzurro Prime Brew : Gusto sEcco, intensamente luppolato, è una birra mai provata prima: Ecco Nastro Azzurro Prime Brew, lager speciale non filtrata. È nata grazie ad Alberto Marzaioli, giovane Mastro Birraio di Nastro Azzurro che ha avuto l’intuizione di interrompere il processo produttivo nel momento in cui la birra raggiunge il suo gusto più intenso, subito dopo la fermentazione, per condividere con tutti quel primo assaggio normalmente riservato agli ...

Birra Peroni - party nello stabilimento di Roma per il lancio della nuova Nastro Azzurro : Birra Peroni ha aperto, per la prima volta dopo nove anni, il proprio stabilimento di via Collatina a oltre 600 invitati per festeggiare il lancio della Nastro Azzuro Prime Brew. La 'bionda' di nuova ...

Food : Nastro Azzurro prime brew - primo assaggio mastro birraio : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – La birra premium italiana più bevuta al mondo lancia la campagna Tv 2018 con lo spot dedicato alla nuova Nastro Azzurro ‘prime brew’. Il copy, firmato Dlv Bbdo, è stato presentato ieri in anteprima durante un evento speciale nel birrificio di Roma. La nuova referenza nasce dall’intuizione di Alberto Marzaioli, giovane mastro birraio di talento che ha pensato di far assaporare a tutti il momento ...

ELYZA JEPH at MAY MUSIC LIVE Nastro Azzurro : Dopo la vittoria dei The Akademia MUSIC Awards di Los Angeles, questa sera, al Lanificio 25 , tornano in concerto a Napoli gli ELYZA JEPH . Il duo formato da Lisa Starnini e Joe Nocerino presenterà il ...

Nastro Azzurro Crowd - una nuova chance per i talenti italiani : Si rinnova la sinergia tra il brand della premium amata nel mondo e la piattaforma per il Crowdfunding Eppela per intercettare idee innovative