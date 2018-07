Nascondono una pistola sotto al divano | il figlio di 4 anni la trova e si uccide

I gelidi mari di Titano Nascondono un mistero : oceani “effervescenti” - enigma per la luna di Saturno : I gelidi mari di Titano nascondono un mistero: la superficie liquida sembra spumeggiare. Le immagini ci mostrano un andirivieni di elementi che appaiono e scompaiono. Potrebbe trattarsi di bolle? Lo pensano Daniel Cordier e Gérard Liger-Belair, due scienziati dell’Università di Reims Champagne-Ardenne, Francia, determinati a scoprire come possano essersi generate le bolle nel peculiare ambiente marino. Avvistato per caso nel 1655 dall’astronomo ...