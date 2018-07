Napoli | impossibile non rispondere al colpo Ronaldo | De Laurentiis diviso tra due bomber

sportfair

: RT @Mamoziocag8: @RaiolaFeli E penso così sarà. Secondo me a napoli un Benzema (Cavani è più difficile anke se non impossibile visto il rap… - RaiolaFeli : RT @Mamoziocag8: @RaiolaFeli E penso così sarà. Secondo me a napoli un Benzema (Cavani è più difficile anke se non impossibile visto il rap… - PasqualeFonta11 : @RafAuriemma @juventusfc Ciao Raffaella sono un tifoso del Napoli e vivo a torino già era difficile ora è impossib… - EmaaCOD : @LaserZ_LP Il giocatore piu forte del mondo in serie a...... Io tifo napoli ma devo alzare le mani verso le juve ch… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Ilprova a replicare alpiazzato dalla Juventus, gli obiettivi di Desono Benzema e Cavani Ilha scosso il mercato internazionale, in particolare quello italiano, riuscito a mettere le mani sulla stella più luminosa del panorama mondiale. Acero/AlterPhotos/ABACA Un acquisto, quello messo a segno dalla Juventus, che sottolinea la crescita di una società che adesso punta dritta alla Champions League. Ilperò non vuole stare a guardare e, puntando sull’appeal che un allenatore come Ancelotti possiede in campo europeo, sonda il terreno per regalare alla città undi razza. Il primo sulla lista azzurra è Karim Benzema, per il quale l’allenatore di Reggiolo ha chiesto informazioni a José Angel Sanchez, direttore generale del Real e braccio destro di Florentino Perez. La trattativa non appare per nulla semplice, ma ...