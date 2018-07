Napoli | il droga market della camorra per i camionisti dell' ortomercato

Napoli - spaccio droga a domicilio : 20 arresti/ Video : si facevano recensire cocaina - confisca per 2 - 5 milioni : Napoli, spaccio droga a domicilio: 20 arresti, sgominate due organizzazioni criminali, Video. Ultime notizie sul blitz: si facevano recensire cocaina, confisca per 2,5 milioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:38:00 GMT)

Napoli - operazione antidroga : 14 misure : 7.00 I Carabinieri di Torre del Greco (NA) stanno eseguendo 14 misure cautelari richieste della Dda, nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. In esecuzione 10 arresti, 3 obblighi di dimora in Campania e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. 2 degli indagati sono già detenuti. Individuati 2 gruppi criminali che gestivano piazze di spaccio ...

Napoli - 13enne esce dal coma dopo mix di alcol e droga/ La madre : “sembrava morto - credevo di averlo perso” : Napoli, 13enne esce dal coma dopo mix di alcol e droga: la madre tira un sospiro di sollievo dopo il timore di averlo perso per sempre, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:56:00 GMT)

Napoli - minorenne drogato con un caffè corretto e derubato alla Stazione centrale : La polizia ferroviaria di Napoli ha arrestato nella Stazione centrale della città una coppia di extracomunitari accusati di avere rapinato un minorenne del Bangladesh dopo avergli fatto bere un caffè ...

Napoli - e non solo - : blitz antidroga - 29 arresti : Alloggi dell'edilizia popolari usati come supermarket di cocaina, eroina, hashish e pasticche. I pregiudicati avevano esteso il loro business anche a Verona, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari -

Napoli. Sequestro di droga e armi a Secondigliano : Napoli. Sequestro di droga e armi a Secondigliano – Oltre 50mila euro, armi e cartucce, etti di droga e materiale da taglio, stampi per panetti e un giubbotto antiproiettile. E’ quanto sequestrato dai carabinieri di Napoli durante alcune perquisizioni nel quartiere di Secondigliano. In casa di un 25enne i militari dell’Arma hanno sequestrato 29.600 euro nascosti nel letto a cassettone. In casa e nel garage di un 52enne ai ...

Sorrento - turista inglese drogata violentata in hotel a Meta/ Napoli - ultime notizie : arrestati 5 dipendenti : Nel 2016 una turista inglese residente in un albergo di Sorrento aveva subito uno stupro di branco da parte di 5 persone che solo ora dopo due anni di accurate indagini sono state fermate(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:10:00 GMT)

Droga nascosta nella lavatrice - arrestate a Napoli madre e figlia : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno arrestato Annunziata Cardillo 55enne e Rita Spagnuolo 35enne, rispettivamente madre e figlia, entrambe già ...