Napoli | Ancelotti | ' Ronaldo un bene per il calcio italiano Noi competitivi ovunque'

Napoli - Ancelotti in conferenza stampa : le parole su CR7 - il “potere Juve” e la rivoluzione tattica di Carletto! : Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa presentando il suo nuovo Napoli dal ritiro del club in quel di Dimaro Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro del Napoli di Dimaro. Il neo tecnico partenopeo, ha iniziato ringraziando il patron De Laurentiis per averlo scelto alla guida del club: “Sono orgoglioso che De Laurentiis mi abbia voluto come allenatore. Volevo tornare in Italia e ammiro questo club: per ...

Napoli - la conferenza stampa di Ancelotti LIVE : Chiusa l'era Sarri , il Napoli riparte da Carlo Ancelotti . L'allenatore di Reggiolo ha già preso in mano il gruppo azzurro e, tra un allenamento e l'altro, segue con occhio attento le operazioni di ...

Il Napoli di Ancelotti prende forma : prime prove con Hamsik regista : Inviato a Dimaro Folgarida prime prove tattiche di Ancelotti. Tra le novità Hamsik schierato in esercitazione da regista alternativamente con Diawara. prime prove con il 4-3-3, il vecchio modulo, lo ...

Napoli in ritiro - Ancelotti al lavoro : ANSA, - DIMARO-FOLGARIDA, TRENTO,, 10 LUG - Comincia l'avventura del Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra si è trasferita oggi a Dimaro, in Val di Sole, per la preparazione precampionato e si ...

Napoli - Ancelotti vuole partenza sprint. Attesa per un colpo in attacco : ... Verdi, Meret , Inglese, Karnezis e Ciciretti, e, soprattutto, per l'attesissima partenza della nuova gestione tecnica, affidata da Aurelio De Laurentiis a uno degli allenatori più titolati del mondo,...

Cafu : 'Ancelotti - ora invitami a Napoli per una pizza' : MOSCA, RUSSIA, - Ha appena battuto l'Italia nella sfida della Legends Cup a Mosca. Cafu , stella delle All Star che si esibiscono nella tre giorni calcistica organizzata dalla Fifa, si gode l'...

Il Napoli di Ancelotti arriva a Dimaro : Il Mattino dei tifosi nel ritiro azzurro : Il Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida: parte ufficialmente la nuova stagione azzurra, l'ottava consecutiva in Trentino, la prima di Carletto Ancelotti alla guida del club. Grande...

Napoli - Ancelotti : 'Sono qui per vincere - non nascondiamoci!' : Il tecnico, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport , avrebbe anche lanciato un segnale chiaro e forte al gruppo: ' Sono qui per vincere qualcosa di importante, inutile nascondersi! '.

Napoli - Ancelotti pronto ad un sacrificio importante per Benzema : La Gazzetta dello Sport descrive la possibilità di un approdo di Karim Benzema al Napoli di Ancelotti : 'Dovesse poi arrivare la ciliegina sulla torta, vale a dire Benzema, allora Carletto sarebbe ancora più felice. ...

Napoli - ecco lo staff di Ancelotti : famiglia e allenamenti meno lunghi : Inviato a Dimaro-Folgarida Un Ancelotti c'è anche nello staff tecnico: è Davide, il figlio di Carlo, che sarà il secondo allenatore e coordinerà i collaboratori che comporranno il gruppo di lavoro che ...