Napoli | al Cam di Casoria il primo museo DeSalvinizzato | “L’arte è sinonimo di apertura”

Napoli - il droga market della camorra per i camionisti dell'ortomercato : Cliente: «Amico, quella roba che mi hai venduto ieri era proprio una latrina. Se devo buttare così i soldi, dimmelo prima». Pusher: «Era un po' leggera, è vero......

A Napoli nasce “Madre per il Sociale” : così l’arte contemporanea sbarca a Scampia : Domani 11 luglio sarà inaugurato al Madre - museo d'arte contemporanea Donnaregina di Napoli, il primo capitolo di "Madre per il Sociale", un nuovo progetto di inclusione sociale che darà vita ad una factory estiva di attività educative. Il museo d'arte contemporanea della Regione Campania, infatti, si affida ai bambini e alla loro energia creativa. E lo fa nel nome e nel ricordo di Felice Pignataro, storico pioniere del riscatto sociale degli ...

Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Deiezioni canine, scatta l'ordinanza del sindaco Ascione Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei ...

Clamoroso Napoli - il Chelsea offre Fabregas in “cambio” di Sarri! : Chelsea sempre più vicino a Sarri, adesso Abramovich prova ad inserire una contropartita per convincere il Napoli Il Napoli sta trattando con il Chelsea il passaggio di Sarri sulla panchina che fu di Conte. Il tecnico ha un contratto in essere col club partenopeo, che vorrebbe un indennizzo in caso d’addio. Tale indennizzo potrebbe avere un nome e cognome. A detta di Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una ...

Napoli-Parma : possibile scambio che coinvolge Sepe - la trattativa si sblocca : Napoli e Parma lavorano ad uno scambio per concludere il passaggio del portiere Sepe in terra emiliana: tutti i dettagli della trattativa Napoli e Parma sono al lavoro per completare il passaggio in terra emiliana del portiere Sepe. Da tempo si fa un gran parlare di tale trattativa, ma adesso sembra che le parti siano vicinissime. I due club hanno deciso di introdurre nell’affare anche il portiere ducale Frattali, il quale secondo ...

Lavoro - contaminazioni della rete : a Wwworkers Camp ricette made in Napoli - : Dopo aver proposto con il Wwworkers Camp alla Camera dei Deputati le 10 azioni per far avanzare l'economia digitale in Italia e aver raccontato i worktrends dell'economia digitale, la community dei ...

Medjugorje - il business della Camorra/ Inviato del Papa : “le Mafie di Napoli su pellegrinaggi e hotel” : Le mani della Camorra su Medjugorje: l'accusa dell'Inviato-commissario del Papa, "le Mafie di Napoli su pellegrinaggi, hotel e agenzie viaggio". L'omelia riportata(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Napoli - il campione paraolimpico : 'Liberate i marciapiedi' - Video : Ventidue anni, in tasca un diploma di perito informatico e l'esigenza di trovare un lavoro. E poi un sogno: partecipare alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, quelle dedicate agli atleti diversamente abili. ...

Il Bronx di Napoli cambia volto : 14 milioni per il nuovo polo scolastico : Un auditorium di 450 posti, aule per laboratori musicali e teatrali, sala convegni, galleria espositiva, mediateca, cabina traduzioni, ristorante ed in copertura un'arena per spettacoli all'aperto, il ...

Napoli - armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in campo rom tra Mugnano e Scampia - : Un fucile a canne mozzate, una pistola Cranaq Zattava, calibro 7,65, una pistola Bonifacio Echeverria, calibro 9, con relativi caricatori, entrambe di nazionalità serba, complete di munizionamento ed ...

Stato-mafia - Ingroia a tutto campo"Prodi-Scalfari grande delusione" "Lasciai la toga per Napolitano" : INTERVISTA/ Craxi, Prodi, Berlusconi, Napolitano, Dell'Utri, Scalfari, Ezio Mauro, mafia, magistratura, politica: Antonio Ingroia parla a tutto campo del libro che ripercorre la sua carriera Segui su affaritaliani.it

Universiadi Napoli - De Luca : “No villaggio atleti - usiamo le navi da crociera. Mai un campo rom alla Mostra D’Oltremare” : “L’unico ente che paga per questo evento è la Regione Campania. C’è molta gente che parla ma non caccia neanche un euro. Noi siamo contro la devastazione della Mostra D’Oltremare. Io non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra D’Oltremare. Ieri c’è stato un clima positivo ed abbiamo spiegato che per quanto ci riguarda si possono utilizzare le navi da crociera per ospitare migliaia di atleti. Se ne ...

Universiadi a Napoli - è scontro totale sul villaggio degli atleti : 'No al campo rom nella Mostra d'Oltremare' : 'Noi siamo nettamente contro la devastazione di Mostra d'Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

Universiadi a Napoli - è scontro totale sul villaggio degli atleti : «No al campo rom nella Mostra d'Oltremare» : «Noi siamo nettamente contro la devastazione di Mostra d'Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra». Lo ha detto il presidente della Regione Campania...