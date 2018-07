Musica e libri | consigli per l’estate

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Per alcuni tarda ad arrivare, per altri è già iniziata:è la stagione che tutti attendiamo per ritrovare un po’ di quel tempo che durante il periodo invernale non riusciamo in alcun modo a ritagliarci. Tempo per passeggiare, tempo per viaggiare, tempo per ridere e chiacchierare con le persone che più abbiamo a cuore. Tempo, non per ultimo, per leggere nuovie ascoltare nuova. Perciò, come fosse un sussurro, qualcheo può tornare sempre utile. Cominciamo da una recentissima uscita discografica, ossia l’Integrale dei celebri Capricci di Nicolò Paganini, le ventiquattro perle violinistiche che il grande virtuoso ottocentesco pubblicò nel 1820 e che oggi Roman Simovic, grande solista e leader della London Symphony Orchestra, ripropone in una nuova interpretazione. “Ho visto per la prima volta la partitura dei Capricci quando avevo 9 anni – ha dichiarato Simovic ...