MotoGP | Casey Stoner | “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco”

(Di mercoledì 11 luglio 2018) A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni,ha espresso il suo giudizio sull’andamento del2018 di, da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati. Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad, attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della graduatoria generale: “Credo che perquasi impossibilein gioco. Ha fatto un paio di errori e poi è stato anche sfortunato a Jerez. Senza questo, i risultati sarebbero stati di gran lunga migliori. Tuttavia ha ancora il potenziale per vincere alcune gare e avvicinarsi alla seconda e terza posizione“, ha dichiarato l’australiano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Non poteva mancare anche la ...