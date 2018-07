Monfalcone | tetto ai bambini stranieri nelle classi | 60 fuori dalla scuola d’infanzia La

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Sessantatra i tre e i cinque anni, la maggior parte figli di operai che lavorano per la Fincantieri a, a settembre non potranno entrare in aula con i loro compagni. L’amministrazione della città ha deciso di fissare, nelladell’infanzia, unmassimo di presenza non italiana al 45%. Finché c’è posto bene, ma per chi rimane escluso non c’è nulla da fare. Anzi, una soluzione il sindaco Annamaria Cisint (Lega) ce l’ha: “Se li prendano i sindaci dei comuni vicini e Fincantieri. Sono figli dei suoi dipendenti. L’azienda dovrebbe fare unaaziendale”. Una proposta e una scelta che manda su tutte le furie la Flc Cgil e l’opposizione del Partito Democratico ma che, da Roma, ci confermano non essere così peregrina. Sembra, per esempio, che a livello regionale vi sia l’intenzione, da parte del presidente Massimiliano Fedriga, di sondare ...