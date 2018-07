Monfalcone | escludendo quei 60 bambini stranieri le ‘classi ghetto’ non si contrastano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 luglio 2018) È successo in provincia di Gorizia dove due Istituti comprensivi dihanno sottoscritto una convenzione col Comune guidato dalla Lega e fissato un tetto massimo del 45% per la presenza dinelle classi della materna che partiranno il prossimo settembre, lasciando fuori tutti gli altri. La motivazione ufficiale è quella di contrastare il fenomeno delle “classi ghetto”, che si è tradotta di fatto con l’esclusione di 60nelle classi che partiranno a settembre. Di questo dobbiamo parlare per affrontare la questione dalla prospettiva più onesta, quella dell’esclusione su base etnica. In molti salteranno sulle sedie, ma se l’unico criterio preso in considerazione per includere o escludere idalla scuola è la loro provenienza, il loro Paese di nascita o, peggio ancora, quello dei loro genitori, c’è poco da girarci ...