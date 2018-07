Militare italiano muore durante una scalata | aveva 32 anni

Pakistan - muore Militare italiano alpino : 11.28 Durante l'ascensione del Monte Gaserbrun IV, in una spedizione alpinistica in Pakistan ,ha perso la vita il Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano,del Centro Addestramento alpino di Aosta. Il Ministro Trenta, appresa la notizia dell'incidente, ha espresso solidarietà alla famiglia del militare e all'Esercito."Ai familiari del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano va il sentimento di vicinanza di tutto il personale della Difesa e ...

Cristiano Ronaldo&Co in uniforme Militare - l’estro dell’artista italiano Fabrizio Birimbelli ‘al servizio’ dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Fabrizio Birimbelli sbarca a San Pietroburgo con una mostra pittorica dedicata ai protagonisti dei Mondiali di Russia 2018 Una passione sconfinata per il calcio ed un talento unico nella pittura. Fabrizio Birimbelli, artista italiano e tifoso sfegatato della Roma, ha unito i suoi due ‘amori’ più grandi ed ha iniziato a dipingere i suoi ‘eroi giallorossi’ in uniformi militari. Ora però il suo sogno assume sfumature ...