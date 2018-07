Milan | Elliot mette subito 150 milioni Missione | riprendersi l' Europa

Milan tra Elliott e il Tas : ecco cosa accadrà nelle prossime settimane : Paul Singer ha intenzione di presentarsi a Losanna per cercare di ribaltare la sentenza Uefa. Poi, vorrà incontrare l'Inter e il Comune di Milano. E tra un anno...

Elliott proprietaria del Milan : “subito 50 mln per successi di lungo termine” : Il fondo Elliott è il nuovo proprietario del Milan. L’ufficialità del passaggio in una nota pubblicata nella tarda serata di ieri (“Un nuovo capitolo per AC Milan”) dove il fondo spiega la sua visione: “Creare stabilità finanziaria e di gestione, ottenere successi di lungo termine per Ac Milan cominciando dalle fondamenta, assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato e condurre un modello operativo ...

Paul Singer : «Elliott riporterà il Milan nel pantheon dei top club europei» : La visione del fondo è chiara: «creare stabilità finanziaria e di gestione; ottenere successi di lungo termine per AC Milan cominciando dalle fondamenta» L'articolo Paul Singer: «Elliott riporterà il Milan nel pantheon dei top club europei» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : Singer - Elliott impaziente di riportare Milan tra top club europei : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale del club e di restituirlo al pantheon dei top football club europei al quale AC Milan appartiene di diritto”. E’ quanto afferma il fondatore del fondo Elliott, Paul Singer, nella nota diffusa nella tarda serata di ieri per ufficializzare il passaggio di proprietà del Milan.Il Co-Ceo e Co-Cio di Elliott Management ...