Migranti | Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo | trasferiti sulla Diciotti della

Migranti 2018 - Viminale : -80% di sbarchi : 23.16 Nel primo semestre 2018, i Migranti arrivati in Italia sono diminuiti di oltre l'80% rispetto a un anno fa. E' il dato del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione pubblicato sul sito del Viminale. Sono sbarcati 16.935 Migranti,rispettivamente il 78,22 e l'80,13% in meno dello stesso periodo del 2016 e 2017. Per quelli provenienti dalla Libia, nel primo semestre 2018 si registra un calo dell'85,85%.Dei 16 mila ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui Migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Migranti : Viminale - in primo semestre in calo dell’80% (2) : (AdnKronos) – Degli oltre 16mila Migranti arrivati nel 2018 in Italia, rileva ancora il report del Viminale, risultano ricollocati 12.725, di cui 5439 in Germania, 1408 in Svezia, 1020 nei Paesi Bassi. Tra i paesi che finora hanno accolto più Migranti vi sono anche Svizzera (921), Norvegia (816) e Finlandia (779). Agli ultimi posti, invece, vi sono Lituania, Croazia, Bulgaria ed Estonia, rispettivamente con 29, 21, 10 e 6 Migranti ...

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 10 ...

Nave italiana soccorre 66 Migranti in acque libiche |Viminale nega l'attracco Toninelli : profughi pericolosi per equipaggio : Per il Viminale la "Vos Thalassa" ha anticipato l'intervento della guardia costiera libica già allertata.

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti : scontro su Vos Thalassa - trasferiti su nave Guardia Costiera nonostante il no del Viminale : In un tweet, il ministro Toninelli precisa che i Migranti sono stati trasferiti perchè stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio - Braccio di ferro sui Migranti e sui porti che possono ...

Migranti - Viminale blocca nave italiana Vos Thalassa con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera : Il nuovo caso della Vos Thalassa , la nave italiana che ha soccorso 66 Migranti in acque libiche, tiene banco nel governo. Il Viminale ha detto no all'approdo in Italia del rimorchiatore solitamente a ...

Migranti Vos Thalassa su nave Diciotti. Viminale : non in Italia - : L'imbarcazione privata ha recuperato una sessantina di persone in acque di competenza libica e il ministero dell'Interno non ha dato l'autorizzazione ad avvicinarsi ai porti Italiani. Migranti ...

No Viminale a sbarco Migranti soccorsi da Vos Thalassa : Non ci sarà l'ok del Viminale allo sbarco in Italia dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa . Il rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere è intervenuto ieri sera in acque sar libiche ...