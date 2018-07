Migranti | Trenta sfida Salvini | ' Accoglienza è una bella parola'

Migranti - il governo si spacca sulla nave italiana : Conte sostiene Trenta e Toninelli : Come un arbitro, Giuseppe Conte ha dovuto calmare Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. I due ministri, assente Matteo Salvini in trasferta in Calabria, nel vertice dedicato ai Migranti e alla ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui Migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui Migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Migranti - fonti Difesa : non c'è nessun caso Trenta-Salvini : Roma, 10 lug., askanews, - 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Lo sottolineano fonti del ministero della Difesa dopo la forte ...

Migranti - alta tensione tra Salvini e Trenta sui "porti chiusi" : Una prima crepa, ben visibile questa volta, nella concordia tra Lega e Movimento 5 stelle. tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini - che ha parlato di uno stop...

Migranti - è scontro tra i ministri Salvini e Trenta : Improvviso scontro tra il ministero della Difesa e quello dell'Interno in materia di Migranti. "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a Innsbruck", dove tra pochi giorni si terrà ilil vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione europea. A dirlo, come riportano le agenzie di stampa, sono fonti ...

Migranti - ministra Trenta : “Blocco navale? No - sarebbe un atto di guerra. Ong? Il dubbio è che siano parte di un progetto” : A chiedere il blocco navale come “soluzione” dell’emergenza Migranti era stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma ora è arrivata la risposta – negativa – direttamente dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Bisogna essere sempre attenti con le parole e chiamare le cose con il loro nome: non è un blocco navale, come è stato chiamato, perché sarebbe un atto di guerra“, ha ...

Migranti - Trenta : nell'area Sar libica deve agire la Libia : Roma, 23 giu. , askanews, nell'area Sar , search and rescue, dei Migranti in mare davanti alla Libia 'è competente la Guardia costiera libica, che tra l'altro è stata formata dalla nostra Guardia ...

Migranti - ministro Trenta : 'In area Sar libica è competente Tripoli' | : Il ministro della Difesa ospite di Maria Latella: "In quella zona deve intervenire la Guardia costiera della Libia, non noi. Siamo disponibili a donare mezzi ed equipaggiamenti, ma loro devono essere ...

Migranti - la ministra Trenta : “Proporrò Nobel per la Pace a Marina militare per salvataggi in mare” : Mentre la nave Aquarius, con a bordo 629 Migranti, rimane al largo delle coste italiane in attesa di essere accolta dai porti spagnoli dopo la chiusura di quelli italiani, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, propone la candidatura della Marina militare al Nobel per la Pace per i salvataggi effettuati nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - Trenta : “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” : Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” proviene da NewsGo.

Migranti - Ue e Onu a Italia e Malta : 'Fateli sbarcare subito' - Trenta : 'La Marina è da Nobel per la Pace' : Così il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha risposto al Forum Nueva Economia quando le è stato domandato se la città da lei governata sia disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo ...

Migranti - Trenta : "Nobel per la pace alla Marina" : Ancona, 11 giu. , AdnKronos, - "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai ...

Migranti - Trenta : "Nobel per la pace alla Marina" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la ...