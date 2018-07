Migranti | Salvini | con me al Viminale 21mila sbarchi in meno

Migranti : Salvini - Diciotti? Chi ha aggredito in galera o nessun sbarco : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Per la nave Diciotti “al momento non c’è un porto, sto andando in ufficio a lavorare. Se c’è gente che ha minacciato e che ha aggredito, non sarà gente che finisce in un albergo ma che dovrà finire in una galera”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri dell’Interno ...

Migranti : Salvini - con Conte linea comune - rafforzare sicurezza italiani (2) : (AdnKronos) – “Oggi proporrò a Innsbruck anche altre iniziative per agire su altri fronti e alleggerire ulteriormente la presenza di clandestini e immigrati in Italia – prosegue Salvini – Sono assolutamente ottimista, il governo ragiona con una sola voce e una sola testa”. L'articolo Migranti: Salvini, con Conte linea comune, rafforzare sicurezza italiani (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Salvini - con Conte linea comune - rafforzare sicurezza italiani : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte la linea sui Migranti è “assolutamente comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri ...

Migranti - la Trenta sfida Salvini : "La parola accoglienza è bella" : Ieri pomeriggio, dopo un fine settimana difficile segnato da un fortissimo attrito tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta per lo stop imposto dal Viminale alle navi militari, fonti della Difesa sono ...

Migranti - Delrio : obiettivo di Salvini è demolire l'Europa : Roma, 11 lug., askanews, - Con la chiusura delle frontiere ai Migranti, con l'idea che 'ognuno è padrone a casa sua ci si chiude, si provoca un danno economico. E rischia di saltare Schenge, di ...

[La polemica] Il Paese di Salvini che dà la caccia ai Migranti - colpevoli di tutti i mali : "Questo è il Paese di Salvini", gridano i due farabutti con precedenti per rissa, dopo aver assestato una testata, un calcio in pancia e un pugno sulle costole del "negro", un giovane ghanese che ...

[Il retroscena] Salvini respinge - Toninelli salva. È scontro sui Migranti tra Lega e Cinque Stelle : E che il dossier migranti continua a far emergere approcci diversi tra il segretario della Lega, con la politica "sbarchi zero" e "poeti chiusi" e gli alleati 5 Stelle. Nulla da fare ancora per Rai, ...

Migranti - Trenta sfida Salvini : 'Accoglienza è una bella parola' - : "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo" dice il ministro della Difesa ad Avvenire . Ancora stallo sulla nave Diciotti con a bordo 67 Migranti. Toninelli: "Arriverà in ...

Migranti - vertice del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...