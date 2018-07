Migranti | Salvini | censimento ong? Non ne parliamo che mi arrestano

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - "col Premier linea comune" : P.Chigi 'contiene' il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col Premier linea comune, unica voce con Palazzo Chigi'.

Migranti - Salvini : “Nave Diciotti? Arriverò a Innsbruck con la soluzione. Chi ha aggredito andrà in galera” : “Con la Ministra Trenta non c’è nessuno scontro il governo lavora in maniera compatta. parlano i numeri: gli sbarchi sono in calo grazie alla linea della fermezza” Così Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono d’accordo con lui sul fatto che l’immigrazione va regolamentata”. Poi il Ministro sul caso della Nave Diciotti, con a bordo 67 Migranti, ...

La Guardia costiera salva 67 Migranti Scontro Salvini-Toninelli. Poi la tregua : Ma a fine giornata il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, mette pace: «Noi non siamo nel gruppo di Visegrad, neppure nella percezione e nella linea politica del ministro dell'Interno». E ...

Migranti - Salvini : "No sbarco dalla nave Diciotti senza garanzie" : Il leader leghista: non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo ...

Migranti. Matteo Salvini si oppone all’immigrazione alla Renzi : Tiene duro il leader della Lega. “Ho già chiaro in mente cosa andare a chiedere e cose ottenere. Disponibile a

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - “col Premier linea comune” : P.Chigi ‘contiene’ il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “col Premier linea comune e unica voce”: Palazzo Chigi "contiene" il Viminale (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Migranti - nave Diciotti in attesa di un porto. Salvini : “Chi ha aggredito deve andare in galera o nessuno sbarco” : Nel giorno in cui Matteo Salvini è atteso a Innsbruck per incontrare il collega tedesco Horst Seehofer in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue, la nave Diciotti della Guardia costiere italiana rimane ancora senza un porto. Dopo le tensioni e i successivi chiarimenti con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la situazione per i 67 Migranti a bordo non si è ancora sbloccata: nella notte l’imbarcazione ha proseguito ...

Migranti - Matteo Salvini : “21mila arrivi in meno rispetto all’anno scorso. Nessuno scontro con il M5S” : Matteo Salvini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista del vertice di Innsbruck, parla della vicenda della nave Diciotti: "Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro Paese".Continua a leggere

Migranti - vertice Conte-Salvini : «Già 21mila sbarchi in meno» : E difesa della politica della fermezza: «Da quando sono ministro dell'Interno, sono sbarcati 21mila immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi accontento, voglio fare ...

Migranti : Salvini - a Innsbruck per mettere puntini sulle i : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – A Innsbruck, dove è atteso già stasera in vista del vertice con gli altri ministri dell’Interno Ue, Matteo Salvini andrà con l’obiettivo di aprire “altri fronti di discussione, perché ci sono accordi che altri Paesi non rispettano, e quindi vedremo di mettere i puntini sulle i e farli rispettare”. A precisarlo il responsabile del Viminale, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il ...

Migranti : Salvini - da Di Maio sì a ong in regola? No - porti chiusi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, i porti italiani sono aperti alle navi delle autorità italiane, non ad altri”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento alla proposta di Luigi Di Maio, ovvero aprire i porti italiani alle Ong che rispettano le regole.A chi gli fa notare che Di Maio ha anche definito ‘impensabile’ l’opzione di chiudere i porti a ...

Migranti : Salvini - la Diciotti non sbarcherà senza garanzie per la sicurezza : "Al momento non c'è un porto" per la nave Diciotti "sto andando in ufficio a lavorare". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se c'è gente che ha minacciato e aggredito non è gente che finisce in un albergo ma è gente che dovrà finire in una galera: e, quindi, io non darò autorizzazione a nessun tipo di sbarco ...

Salvini : "Con Conte linea comune sui Migranti : rafforzare sicurezza degli italiani" : Aggiornamento ore 10:02 - La riunione tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, cominciata circa un’ora fa, si sarebbe già conclusa e il ministro dell’interno ha detto che con il Premier ha una linea comune sui migranti che si basa sul rafforzamento della sicurezza degli italiani.Salvini-Conte: riunione prima dei vertici con Germania e AustriaIl ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi il ...