Migranti | nave Diciotti sbarca oggi a Trapani Ultime notizie Salvini “garanzie che 67

**Migranti : nave Diciotti dovrebbe approdare a Trapani** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – La nave Diciotti, con il suo carico di 67 migranti a bordo, dovrebbe approdare nel primo pomeriggio nel porto di Trapani. E' quanto si apprende da fonti governative.

Migranti - la Diciotti sbarcherà a Trapani - Di Maio : inimmaginabile chiudere i porti a una nave italiana : A indicare Trapani come porto di sbarco per l'imbarcazione della Guardia costiera è stato il Viminale al termine di una vicenda che ha scatenato forti tensioni all'interno del governo. Di Maio: "Con ...

Migranti : la nave Diciotti arriverà a Trapani : E' previsto nel primo pomeriggio l'approdo della nave della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia -

Migranti - manca il porto per lo sbarco della nave Diciotti. Salvini : "Servono garanzie" : La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto ieri l'autorizzazione a sbarcare in Italia con i 66 Migranti che sta trasportando, soccorsi dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa - di proprietà di una società italiana e generalmente impegnato nella sorveglianza di una piattaforma della Total - e in seguito trasferiti a bordo della Diciotti dopo due uomini soccorsi, un cittadino sudanese e un ghanese, avrebbero minacciato un ...

Migranti - Salvini : “Nave Diciotti? Arriverò a Innsbruck con la soluzione. Chi ha aggredito andrà in galera” : “Con la Ministra Trenta non c’è nessuno scontro il governo lavora in maniera compatta. parlano i numeri: gli sbarchi sono in calo grazie alla linea della fermezza” Così Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono d’accordo con lui sul fatto che l’immigrazione va regolamentata”. Poi il Ministro sul caso della Nave Diciotti, con a bordo 67 Migranti, ...

Migranti - Salvini : "No sbarco dalla nave Diciotti senza garanzie" : Il leader leghista: non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo ...

Migranti - nave Diciotti in attesa di un porto. Salvini : “Chi ha aggredito deve andare in galera o nessuno sbarco” : Nel giorno in cui Matteo Salvini è atteso a Innsbruck per incontrare il collega tedesco Horst Seehofer in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue, la nave Diciotti della Guardia costiere italiana rimane ancora senza un porto. Dopo le tensioni e i successivi chiarimenti con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la situazione per i 67 Migranti a bordo non si è ancora sbloccata: nella notte l’imbarcazione ha proseguito ...

Migranti - Salvini : con Conte linea comune - ma per la nave diciotti non c'è ancora un porto : Neppure nella percezione e nella linea politica del ministro degli Interni'. Ieri la polemica dopo recupero nave Von Thalassa Lite nel governo sul destino dei 67 Migranti salvati dal rimorchiatore ...

Di Maio : “Inimmaginabile chiudere i porti<br> a nave italiana con i Migranti a bordo” : Questa mattina il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, che è anche ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è intervenuto sul caso che sta tenendo banco in queste ultime ore, ossia quello della nave Diciotti, della Guardia Costiera italiana, che ha accolto a bordo 67 migranti, soccorsi di fronte alle coste libiche dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa. La Diciotti non ha ancora avuto dal Viminale l'indicazione su dove sbarcare, ...

Migranti - Di Maio : inimmaginabile chiudere porti a nave Italia | Trenta : accoglienza è bella : "In questo caso se si tratta di una nave Italiana, bisogna farla sbarcare", così il vicepremier sulla nave Diciotti con 67 Migranti a bordo in attesa ancora di un porto. Gli fa eco la ministra della Difesa: "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. L`apertura è la sua ricchezza".

Migranti : nave Diciotti ancora in attesa di un porto di sbarco : La nave della Guardia costiera ha a bordo 67 Migranti recuperati dal rimorchiatore Vos Thalassa su un barchino che stava affondando nei pressi delle piattaforme petrolifere offshore di fronte alle ...

Migranti : Di Maio - inimmaginabile chiudere a una nave italiana : E questo passa anche nel ricontrattare con l'Ue e a livello di politica monetaria con la Bce". "Con il ministro Tria abbiamo incontrato la Banca Mondiale con la quale stiamo sviluppando il progetto ...

Migranti : Di Maio - inimmaginabile chiudere porti a nave italiana : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se si tratta di una nave italiana, che è intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, intervenendo sul caso della nave Diciotti. Il ministro puntualizza come i porti non siano “chiusi, lo sono alle ong che non rispettano le regole”. Quanto alla ...

