Migranti | nave Diciotti in attesa di un porto Salvini | “Chi ha aggredito deve andare in

ilfattoquotidiano

: ??Guardia Costiera: siamo intervenuti per una situazione di grave pericolo dell'equipaggio della nave Vos Thalassa m… - masechi : ??Guardia Costiera: siamo intervenuti per una situazione di grave pericolo dell'equipaggio della nave Vos Thalassa m… - DaniloToninelli : Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo… - vittoriozucconi : Pare che l' Italia intera sia ipnotizzata a fissare a una nave della Guardia Costiera con 67 migranti a bordo. Stia… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Nel giorno in cui Matteoè atteso a Innsbruck per incontrare il collega tedesco Horst Seehofer in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue, ladella Guardia costiere italiana rimane ancora senza un. Dopo le tensioni e i successivi chiarimenti con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, la situazione per i 67a bordo non si è ancora sbloccata: nella notte l’imbarcazione ha proseguito la navigazione verso nord, ma non ha al momento ricevuto l’indicazione deldi sbarco dal Viminale. Conche dice: “Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti finiscano in galera“. Il ministero dell’Interno parla all’uscita di Palazzo Chigi, dove ha incontrato il premier Giuseppe Conte proprio per preparare il vertice di Innsbruck. Il suo bilancio del faccia a faccia è un ...