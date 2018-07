 Migranti | nave Diciotti diretta a Trapani

agi

(Di mercoledì 11 luglio 2018) E' diretta al porto dila nave 'Diciotti' della Guardia costiera italiana, con a bordo i 67 migranti trasbordati domenica sera dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa. I 67 migranti (58 uomini, 3 donne e sei minori) erano stati recuperati e salvati in acque Sar libiche, poi si era reso necessario il loro trasbordo sull'unità militare perché c'erano stati momenti di tensione, causati dal timore dei migranti di essere riconsegnati alle autorità libiche. Afunzionari di Polizia dovrebbero salire a bordo della 'Diciotti' per individuare le persone che avrebbero alimentato la tensione sul rimorchiatore Vos Thalassa e quindi valutare la loro posizione dal punto di vista penale. In più si tratterà di decidere per gli altri, ovvero se procedere subito o meno ...