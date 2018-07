Migranti | manca il porto per lo sbarco della nave Diciotti Salvini | Servono

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) - "Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio - dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trentina di decreti che, nel nominare i sindaci tutori provvisori, li incarica di trasferire i ragazzi in altre località del territorio ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) – “Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio – dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo sotto osservazione e denuncio da tempo, da ultimo in occasione della relazione al Parlamento a Palazzo Madama ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento perché manca ancora la parte sui Migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

Migranti - Conte : Lifeline a Malta. La Valletta : manca via libera : Resta caldo il dossier Migranti con le vicende aperte di due navi, la Aquarius della Sos Mediterranee, che, con un carico di medici, è stata respinta da Malta e quella della olandese Lifeline da ...

Ci mancava Fabio Fazio : 'Non possiamo abituarci...' - la sua frase su Migranti e Salvini : 'Nessuno sceglie da chi nascere e dove nascere', scrive su Twitter Fabio Fazio. Si riferisce ovviamente al tema dell'immigrazione e dei porti chiusi, ovvero il caso di Matteo Salvini. Dopo l'amico ...

Aquarius - Toninelli : “Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l’ok di Salvini a far sbarcare i Migranti” : “Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all’apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell’Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. “Dopo aver ...

Macron a Conte : 'Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa'. Il premier italiano : 'Insieme per cambiare regole di Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

Macron a Conte : 'Sui Migranti è mancata l'unità in Europa' : 'Lo scambio che abbiamo avuto hanno permesso convergenze su diversi temi, la cooperazione fra i nostri due paesi è indispensabile, essenzialmente su immigrazione e zona Euro'. Lo ha detto il ...

