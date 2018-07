Migranti | la protesta di #RestiamoUmani

Migranti - i 67 della Diciotti in attesa di un porto. Protesta dei salvagente : "Stop ai naufragi di Stato" : La decisione probabilmente dopo il vertice con Salvini sulle modalità operative dei soccorsi. Di Maio: "Impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano". Gli attivisti di Restiamoumani incatenati davavnti al ministero dei Trasporti

Vauro Senesi aderisce alla protesta-digiuno contro le politiche sui Migranti : Vauro Senesi, fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede un digiuno con l'obiettivo di protestare pacificamente contro le politiche migratorie di Italia e UE [VIDEO]. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i migranti, inevitabilmente, questo ...

Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il Governo sui Migranti : "Salvare vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui Migranti : turisti abbandonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Migranti - ondata di marce di protesta in Usa : 700 manifestazioni : Migranti, ondata di marce di protesta in Usa: 700 manifestazioni Migranti, ondata di marce di protesta in Usa: 700 manifestazioni Continua a leggere L'articolo Migranti, ondata di marce di protesta in Usa: 700 manifestazioni proviene da NewsGo.

Usa - protesta su Migranti. 575 arresti : 04.46 Tensioni nel corso di una manifestazione di protesta presso la sede del Senato Usa contro la linea della 'tolleranza zero' adottata dall'amministrazione Trump sull'immigrazione. Sono 575 gli arresti effettuati dalla polizia addetta alla sicurezza del Capitol Hill, sede del congresso a Washington.

Migranti : avvocati protestano - 15' stop udienze : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro Migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Marsala - Migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi protestava per pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere

Dopo la Tunisia anche Malta nel mirino di Salvini : 'Non fate nulla sui Migranti'. Protesta e replica : 'Sono accuse false, abbiamo sempre fatto il nostro dovere' ribattono le autorità maltese al titolare del Viminale che li accusa di spendere poco sulle Ong che salvano migranti -

Buoni pasto al posto dei soldi - protestano i Migranti : L'origine delle rimostranze è da ricercare nel cambio di politica adottato dalla Cooperativa che gestisce il Centro: non più denaro contante per i migranti ospiti, bensì dei Buoni pasto spendibili ...

PISA : Migranti AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA : PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA A PISA un carabiniere si è ritrovato col naso rotto per colpa di queste “risorse”.… L'articolo PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA proviene da Essere-Informati.it.