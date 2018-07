Migranti | la nave Diciotti sbarcherà a Trapani | Salvini | I delinquenti

Migranti - la nave 'Diciotti' a Trapani nel pomeriggio : Palermo, 11 lug., askanews, - Arriverà questo pomeriggio al porto di Trapani la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 67 Migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi dal ...

Migranti : 20 avvisi garanzia per vicenda nave Juventa : La Procura di Trapani ha notificato 20 avvisi di garanzia a componenti l'equipaggio della nave Juventa e a personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul ...

Migranti - 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa - : Notifiche per l'equipaggio dell'imbarcazione e per il personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che un anno ...

Migranti - arrivo nave Diciotti previsto a Trapani : Migranti, arrivo nave Diciotti previsto a Trapani Migranti, arrivo nave Diciotti previsto a Trapani Continua a leggere L'articolo Migranti, arrivo nave Diciotti previsto a Trapani proviene da NewsGo.

Migranti - 20 avvisi garanzia per la vicenda della nave Iuventa : Migranti, 20 avvisi garanzia per la vicenda della nave Iuventa Migranti, 20 avvisi garanzia per la vicenda della nave Iuventa Continua a leggere L'articolo Migranti, 20 avvisi garanzia per la vicenda della nave Iuventa proviene da NewsGo.

Migranti : nave Diciotti diretta a Trapani : E' diretta al porto di Trapani la nave 'Diciotti' della Guardia costiera italiana, con a bordo i 67 migranti trasbordati domenica sera dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa. I 67 migranti (58 uomini, 3 donne e sei minori) erano stati recuperati e salvati in acque Sar libiche, poi si era reso necessario il loro trasbordo sull'unità militare perché c'erano stati momenti di tensione, causati dal ...

Migranti - la nave "Diciotti" a Trapani nel pomeriggio : Palermo, 11 lug., askanews, - Arriverà questo pomeriggio al porto di Trapani la nave "Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo 67 Migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi dal ...

Migranti - 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa : Migranti, 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa Notifiche per l'equipaggio dell'imbarcazione e per il personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che un anno fa portò al sequestro dell'imbarcazione dell'Ong tedesca Jugend ...

**Migranti : nave Diciotti dovrebbe approdare a Trapani** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – La nave Diciotti, con il suo carico di 67 migranti a bordo, dovrebbe approdare nel primo pomeriggio nel porto di Trapani. E’ quanto si apprende da fonti governative. L'articolo **Migranti: nave Diciotti dovrebbe approdare a Trapani** sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - la Diciotti sbarcherà a Trapani - Di Maio : inimmaginabile chiudere i porti a una nave italiana : A indicare Trapani come porto di sbarco per l'imbarcazione della Guardia costiera è stato il Viminale al termine di una vicenda che ha scatenato forti tensioni all'interno del governo. Di Maio: "Con ...

Migranti - nave Diciotti sbarca oggi a Trapani/ Ultime notizie Salvini “garanzie che 67 non finiscano in hotel” : nave Diciotti con 67 Migranti sbarca oggi a Trapani: lite nel Governo, Salvini "garanzie che non finiscano in albergo ma in galera". Ultime notizie, si riapre il caso Juventa(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:37:00 GMT)

Migranti : la nave Diciotti arriverà a Trapani : E' previsto nel primo pomeriggio l'approdo della nave della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia -

Migranti - manca il porto per lo sbarco della nave Diciotti. Salvini : "Servono garanzie" : La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto ieri l'autorizzazione a sbarcare in Italia con i 66 Migranti che sta trasportando, soccorsi dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa - di proprietà di una società italiana e generalmente impegnato nella sorveglianza di una piattaforma della Total - e in seguito trasferiti a bordo della Diciotti dopo due uomini soccorsi, un cittadino sudanese e un ghanese, avrebbero minacciato un ...

Migranti - Salvini : “Nave Diciotti? Arriverò a Innsbruck con la soluzione. Chi ha aggredito andrà in galera” : “Con la Ministra Trenta non c’è nessuno scontro il governo lavora in maniera compatta. parlano i numeri: gli sbarchi sono in calo grazie alla linea della fermezza” Così Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono d’accordo con lui sul fatto che l’immigrazione va regolamentata”. Poi il Ministro sul caso della Nave Diciotti, con a bordo 67 Migranti, ...