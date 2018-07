Migranti | Di Maio | inimmaginabile chiudere porti a nave Italia | Trenta | accoglienza è

Migranti - Di Maio : inimmaginabile chiudere porti a navi italiane : Roma, 11 lug., askanews, - 'Non è immaginabile che noi chiudiamo i porti ad una nave italiana, ma condivido tutte le perpelssità per quanto accade nel Mediterraneo'. Lo ha affermato il vicepremier e ...

Migranti : Di Maio - inimmaginabile chiudere porti a nave italiana : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se si tratta di una nave italiana, che è intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, intervenendo sul caso della nave Diciotti. Il ministro puntualizza come i porti non siano “chiusi, lo sono alle ong che non rispettano le regole”. Quanto alla ...

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

Migranti : Di Maio - Saviano? pregiudizi su governo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Saviano abbiamo avuto alti e bassi. In generale l’atteggiamento nei confronti del governo che è di grande pregiudizio” sul tema Migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Ma è “un’ingiustizia”, ha spiegato, perchè “noi stiamo continuando a salvare le persone in mare, facciamo operazioni di salvataggio e lo facciamo da soli”. L'articolo ...

Migranti : Di Maio - porti restano aperti - chiusi solo a ong : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “I nostri porti sono aperti. Stiamo autorizzando pescherecci, navi militari, cargo, a portare le persone salvate in mare nei nostri porti. Le uniche a cui abbiamo detto no sono le ong”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, porti restano aperti, chiusi solo a ong sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti - Di Maio : 'Cambiare regole d'ingaggio missioni Ue' : Sulla questione dei porti chiusi alle missioni internazionali il vicepremier appoggia la linea di Salvini, più che quella del ministro della Difesa, che ieri aveva precisato che la questione non è di ...

Migranti. Renzi : su flessibilità Di Maio-Toninelli mentono : Perché per me salvare una vita è più importante di qualsiasi altra cosa al mondo e vale più di un sondaggio elettorale. Aggiungo: noi non abbiamo mai lasciato in mare 600 disperati, ostaggi di una ...

Migranti - Di Maio : 'Cambiare regole Ue - Renzi ha venduto i porti' : "Il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio delle missioni" europee sui Migranti. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sulle polemiche dopo le parole di Matteo Salvini. "Un anno fa sono ...

Migranti - Di Maio : cambiare ingaggio : 8.40 "Finché la missione Eunavfor Med rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani ma l'obiettivo nostro è cambiare le regole di ingaggio della missione".Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio a Radio1 sulla polemica fra il ministro dell'Interno e della Difesa. "Un anno ho parlato con Frontex e mi spiegarono che il governo Renzi diede la disponibilità a portare i Migranti nei porti in cambio di punti di flessibilità usati per il ...