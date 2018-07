tg24.sky

: La nave della Guardia costiera Diciotti con 67 migranti è diretta al porto di Trapani - LaStampa : La nave della Guardia costiera Diciotti con 67 migranti è diretta al porto di Trapani - hogiadato : RT @SkyTG24: #migranti, 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa - mbwManzoni : A componenti l'equipaggio della nave Juventa e a personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children By ANSA -

(Di mercoledì 11 luglio 2018), 20diper ilNotifiche per l'equipaggio dell'imbarcazione e per il personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che un anno fa portò al sequestro dell'imbarcazione dell'Ong tedesca Jugend Rettet Parole chiave:medici_senza_frontiere save_the_children