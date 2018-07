Merkel a Trump | Germania è indipendente

Trump chiede più soldi all'Ue Nel mirino Merkel - Orban e Praga "A rischio l'esistenza della Nato" : Il presidente Usa chiede più investimenti dall'Ue o minaccia di non riaffermare l'impegno nella difesa collettiva. Nel mirino di Trump soprattutto Merkel, Orban e la Repubblica Ceca Segui su affaritaliani.it

La Merkel apre sui dazi auto - distensione con Trump - la borsa apprezza : BERLINO - Il settore auto europeo festeggia la distensione dei rapporti con gli Stati Uniti in merito ai minacciati dazi sulle auto prodotte nel Vecchio Continente. Da Milano, a Francoforte, a Parigi..

Trump attacca Merkel e altri Paesi Nato : 'Avete speso poco per la Difesa. Nostra pazienza sta per finire' : ... potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di dare una risposta, ad esempio rivedendo la presenza militare americana nel mondo.

Trump agli alleati Nato : “o pagate o stop aiuti”/ Ultime notizie - Usa : “Merkel e Germania un cattivo esempio” : Trump scrive agli alleati Nato, l'ira degli Usa: "o pagate o stop agli aiuti per la Difesa". Attacchi a Belgio e Canada, durissimo contro la Germania della Merkel "un cattivo esempio"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. "La pazienza sta per finire" : Donald Trump va all'attacco degli alleati della Nato, accusandoli di non spendere abbastanza per la difesa e di approfittarsi degli Stati Uniti anche su questo terreno, come sul fronte delle politiche commerciali. "La pazienza degli Stati Uniti sta per finire", minaccia il presidente americano, con un durissimo affondo a una settimana dal summit di Bruxelles dell'Alleanza Atlantica. Non solo, visto che sempre la prossima settimana si ...

Trump a Merkel : "minate sicurezza" Nato : 02.21 NYT,tra le altre missive inviate a vari leader alleati, Trump scrive alla cancelliera tedesca Merkel e accusa la Germania di "minare la sicurezza" della Nato e di essere un cattivo esempio per altri alleati spingendoli a non aumentare le proprie spese militari. "E' sempre più difficile -afferma il presidente Usa- giustificare agli americani perché alcuni Paesi non condividono il peso della sicurezza nella Nato mentre i soldati americani ...

Migranti - Trump : “Crimini in Germania saliti del 10%”. Merkel lo smentisce : “I nostri dati dicono il contrario” : Nel pieno della bufera per la gestione dei Migranti che entrano illegalmente dalla frontiera con il Messico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sposta il suo sguardo oltreoceano e attacca la Germania: “La criminalità in Germania è salita del 10 per cento (i dirigenti non vogliono riportare questi crimini) da quando i Migranti sono stati accettati. Altri Paesi sono addirittura peggio. Sii sveglia America!”, ha scritto in un ...

Migranti : da Trump a Seehofer - Merkel sotto attacco. Ma non cede : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha accettato un ultimatum, 15 giorni di tempo per trovare un accordo con gli altri leader Ue sul respingimento dei Migranti. Merkel ha meno di due...

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Da Merkel a Kim - ecco come Trump usa il linguaggio del corpo per dominare i rivali : Kim ha problemi a sedersi? Merkel era raffreddata lo scorso weekend? Chi è interessato alle relazioni internazionali si stupirà a considerare come

G7 - Merkel : il ritiro di Trump via Twitter è deprimente : G7, Merkel: il ritiro di Trump via Twitter è deprimente G7, Merkel: il ritiro di Trump via Twitter è deprimente Continua a leggere L'articolo G7, Merkel: il ritiro di Trump via Twitter è deprimente proviene da NewsGo.

Merkel : tweet di Trump?Un po' deprimente : 23.39 "Il ritiro via tweet è ovviamente deludente e anche un po' deprimente". Lo ha detto la cancelliera tedesca Merkel, commentando la decisione del presidente americano di ritirare la firma dalla dichiarazione comune del G7 canadese. "L'Europa deve scegliere meglio il suo destino nelle proprie mani e difendere da sola i suoi valori", ha aggiunto. Merkel ha spiegato che porterà avanti i colloqui con Trump a luglio, al vertice Nato di ...

Merkel - ritiro Trump dal G7 è deprimente : ANSA, - BERLINO, 10 GIU - "Il ritiro via tweet è ovviamente deludente e anche un po' deprimente". Lo ha detto Angela Merkel, ospite stasera al talk-show su Ard, commentando la decisione di Donald ...