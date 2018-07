Mercati emergenti e guerra commerciale | l' opinione di Rabobank

Trade War e dollaro forte non fermano i Mercati emergenti : Natasha Braginsky Mounier, Direttore investimenti azionari di Capital Group, spiega che la politica è sempre uno degli argomenti centrali quando si parla di mercati emergenti, e in questo periodo al centro dell'attenzione troviamo l'America Latina. La vittoria di Maduro in Venezuela non è ...

Trade War e dollaro forte non fermano i Mercati emergenti : L'economia cinese si sta concentrando sullo sviluppo di qualità dopo anni di rapida crescita, focalizzandosi su riforme del lato offerta che porterebbero a miglioramenti di natura strutturale per ...

Oltre il G7 : da dazi Usa - populismo italia e Mercati emergenti tre grandi minacce per i mercati : Mentre tutti i riflettori sono puntati sul Canada con il vertice G7 che rischia di agire da megafono alle già crescenti tensioni geopolitiche, gli investitori si interrogano su quanto e quando la ...

Mercati emergenti - JP Morgan ci consiglia di investire : I Mercati emergenti sono stati penalizzati quest'anno da un'economia americana in ripresa. Il dollaro USA ha spinto la Fed ad accelerare i piani dei propri rialzi dei tassi, e gli investitori ...

Ritirata dei Mercati emergenti : addio TRY - la BCB non interviene : Ma la speranza si è spenta dopo che, in un'intervista a Bloomberg, il presidente Erdogan ha detto chiaramente che i nuovi poteri esecutivi gli danno il diritto di orientare la politica monetaria. Con ...

Trump scarica l'Iran : le valute dei Mercati emergenti reagiscono : La Svezia lascia i tassi invariati By Vincent Mivelaz Per la Riksbank non è un periodo facile: alla riunione di politica monetaria del 26 aprile, la banca ha mantenuto il suo tasso di riferimento al -...

Valute - la fuga selettiva dai Mercati emergenti : ecco perché sta cambiando il vento : Il dollaro in fase di rafforzamento costante e i titoli di Stato americani ormai stabilizzati intorno al 3%, hanno fatto risuonare i primi segnali dall’allarme sui Paesi emergenti. O?meglio: di disimpegno. Per la prima volta da 15 mesi i fondi obbligazionari specializzati in bond emergenti hanno registrato riscatti con un deflusso netto di un miliardo e 200 milioni nell’ultima settimana...