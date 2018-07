Melania Trump col marito Donald in Europa | trench | gonnellona e maglia attillatissima! È

Usa - Melania andrà in Ue con Trump : ANSA, - NEW YORK, 10 LUG - Melania Trump torna ad accompagnare il presidente americano in viaggio. Dopo mesi di assenza, la first lady vola in Europa con Donald col compito - riporta il New York Times ...

Chi è Sarah Altobello - la sosia ufficiale di Melania Trump : Sarah Altobello è la sosia ufficiale di Melania Trump e una delle social influencer più famose del momento. Capelli castani, un fisico da pin-up e un profilo con quasi 17 mila follower su Instagram, è identica alla First Lady americana. Classe 1988, è nata a Modugno, in provincia di Bari, e sin da bambina ha sognato di diventare un medico, ma il destino l’ha portata verso il mondo dello spettacolo. Il successo per lei è arrivato grazie ...

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Melania Trump e Rania di Giordania - incontro in rosa : Il gran viavai di regine alla Casa Bianca degli ultimi giorni impone a Melania Trump un dress code appropriato. Se la scorsa settimana sono arrivati in visita ufficiale i sovrani di Spagna, Felipe e Letizia, ieri è stata la volta di re Adullah II di Giordania e sua moglie la regina Rania. LEGGI ANCHEMelania Trump vs Letizia di Spagna: stili a confronto Una gara di stile importante per la Flotus che, in qualità di padrona di casa, ha accolto ...

Il mistero del modello originale del parka di Melania Trump : La settimana scorsa Melania Trump ha causato l’ennesima discussione mediatica su uno dei suoi outfit particolarmente «sul pezzo»: la Flotus sembra sempre tutt’altro che incosciente quando sceglie di indossare qualcosa, e stavolta il suo look ha portato con sé una lunga serie di messaggi più o meno espliciti. Si tratta di un parka firmato Zara, che sul retro riportava la scritta «I really don’t care, do u?» ovvero «A me non ...

Melania Trump e il suo primo messaggio dopo la polemica della giacca : La first lady Melania Trump nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per una giacca verde che, sulla schiena, mostrava la scritta "I really don't care. Do u?" ("A me non importa, e a te?"). Frase che ha scatenato la fantasia di molti giornali americani: le parole erano riferite al presidente USA? O forse a Melania non importava nulla delle polemiche scatenate dall'affaire migranti al confine USA-Messico?Worst First Lady ever ...

PEARL JAM - LA MOGLIE DI EDDIE VEDDER RISPONDE A Melania/ Messaggio sulla giacca e frecciatine a Trump nel tour : PEARL Jam, la MOGLIE di EDDIE VEDDER sale sul palco degli IDays Milano 2018 con una giacca con cui ha risposto a MELANIA Trump: ecco la foto e la scritta.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Melania Trump “volta” le spalle al marito : “Non m’importa” - ma… : Melania Trump “volta” le spalle al marito: “Non m’importa”, ma… La first lady, alla sua visita ai migranti messicani, indossa una giacca da 39 dollari con una scritta provocatoria sulla schiena. E il presidente chiama – ancora una volta – in causa le fake news Continua a leggere L'articolo Melania Trump “volta” le spalle al marito: “Non m’importa”, ma… proviene ...

Melania Trump e il parka di Zara/ “Non m'importa” : messaggio al marito? Il portavoce : "Solo una giacca..." : Melania Trump e la giacca di Zara: “A me non importa davvero, a te?”. E' polemica sul parka: scritta contro il marito? Le ultime notizie: messaggio su politica migranti del presidente Usa?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:27:00 GMT)

